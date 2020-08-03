شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هي أعراض وأسباب الإصابة بعسر الهضم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر الهضم قد يكون علامة على مشكلة كامنة، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي أو القرحة أو مرض المرارة، وهى حالة صحية تسبب ألم أو انزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، وفقا لتقرير لموقع webmed، وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد الإصابة بعسر الهضم.

س: ما هي أعراض عسر الهضم؟

ج: حرقان في المعدة أو الجزء العلوي من البطن، وجع بطن، الانتفاخ ، التجشؤ والغاز، قيء وغثيان، طعم حمضي، قد تزيد هذه الأعراض في أوقات التوتر.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة المعدة (إحساس حارق في الصدر) جنبًا إلى جنب مع عسر الهضم، لكن حرقة المعدة نفسها هي عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى.

س: من المعرض لخطر عسر الهضم؟

ج: يتأثر الأشخاص من جميع الأعمار ومن كلا الجنسين بعسر الهضم، إنه أمر شائع للغاية وتزداد مخاطره مع استهلاك الكحول الزائد، والأدوية التي قد تهيج المعدة، مثل الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى، والحالات التي يوجد بها خلل في الجهاز الهضمي، مثل القرحة، والمشاكل العاطفية والقلق أو الاكتئاب.

س: ما الذي يسبب عسر الهضم؟

ج: عسر الهضم له أسباب عديدة، الإصابه بأمراض كقرحة المعدة، الارتجاع المعدي المريئي، سرطان المعدة (نادر)، التهابات المعدة، متلازمة القولون المتهيج، التهاب البنكرياس المزمن، مرض الغدة الدرقية، والحمل.

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س: ما هي الأدوية التي تؤدى للإصابة بعسر الهضم؟

ج: الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى ، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل ايبوبروفين، الاستروجين وموانع الحمل الفموية، أدوية الستيرويد، بعض المضادات الحيوية، أدوية الغدة الدرقية.

س: ما هي أنماط الحياه غير الصحيه التي تؤدى للإصابة بعسر الهضم؟

ج: الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو تناول الطعام في المواقف العصيبة، شرب الكثير من الكحول، تدخين السجائر،الإجهاد والتعب، قد يؤدي ابتلاع الهواء الزائد عند تناول الطعام إلى زيادة أعراض التجشؤ والانتفاخ ، والتي غالبًا ما ترتبط بعسر الهضم.

في بعض الأحيان يعاني الناس من عسر الهضم المستمر الذي لا يرتبط بأي من هذه العوامل يسمى هذا النوع من عسر الهضم عسر الهضم الوظيفي أو غير القرحي.

س: كيف يتم تشخيص عسر الهضم؟

ج: هناك العديد من الطرق لتشخيص الإصابة بعسر الهضم، أهمها اختبارات الدم او اجراء اشعه سينية للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، وقد يتطلب الأمر إجراء منظار داخليا للنظر عن كثب في داخل المعده أثناء العملية ، يتم استخدام المنظار الداخلي أنبوب مرن يحتوي على ضوء وكاميرا لإنتاج صور من داخل الجسم للنظر داخل المعده وتحديد السبب للإصابه بعسر الهضم.