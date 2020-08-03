البيت الأبيض يحذر من وضع كورونا في أمريكا: "دخلنا مرحلة جديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس ، الإثنين، من أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة" في ما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.
وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن بالفيروس 4,665,002 والوفيات 154,834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.
وسجلت 47,508 إصابات جديدة في 24 ساعة الماضية، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكن الإثنين.
وقالت بيركس، التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان"، إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها.
وأضافت أن "ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري مارس/ آذاروأبريل/نيسان".
وتابعت "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن عن هذا الفيروس"، مؤكدة "نحن في مرحلة جديدة".
وأشارت بيركس إلى أن الإلتزام بالإرشادات الصحية وتلك المتعلقة بالسلامة مثل وضع الأقنعة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي أمور بالغة الأهمية.
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