شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع بصباحك مع مشروب التخلص من السموم المعزز للمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض المشروبات التي تعطى إحساس منعش في بداية اليوم خاصة بالصبح والتي أيضا لها دور هام في تعزيز المناعه ، أيضا الصباح هو وقت رائع لطرد السموم من الجسم ، وهناك مشروب يساعد في ذلك والذى يجب تضمينه في النظام الغذائي اليومى وفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS، ووفقا للتقرير يمكن أن يساعد شرب عصير الشمندر والتفاح والجزر كل يوم في الحفاظ على الصحه ودعم جهاز المناعه والحفاظ على توهج البشرة.

فوائد عصير الشمندر والتفاح والجزر لدعم المناعة

الشمندر والتفاح والجزر كلها مغذية جدا وغنية جدا بمضادات الأكسدة، حيث يعتبر الشمندر مصدرًا غنيًا للمركبات الكيميائية النباتية التي تشمل حمض الأسكوربيك والكاروتينات والأحماض الفينولية والفلافونويد،وهي واحدة من أصباغ نشطة حيوياً للغاية تم العثور عليها في جذر الشمندر ولديها قدرات عالية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

أما التفاح فهو غني بالفيتامينات والزنك والمواد الغذائية والمعادن الأخرى كما أنه خفيف على المعدة. والجزر غني بالفيتامينات A و E ، التي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الهامة المفيدة والضرورية للجسم.

طريقة تحضير عصير الشمندر والتفاح والجزر للتخلص من السموم

خذ شمندر وتفاحة واحدة صغيرة وجزرة صغيرة ولترًا من الماء قطعها كلها في قطع صغيرة وأضف إلى لتر واحد من الماء، اتركه لمدة 3 إلى 4 ساعات أو طوال الليل، اشرب هذا المشروب في الصباح الباكر واستمر في شربها 3-4 مرات في اليوم.