كورونا يتخطى 18 مليون إصابة حول العالم.. تعرف على المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليون إصابة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الأحد.

وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجل مليون إصابة جديدة فقط في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم ب4,657,693 إصابة بينها 154,793 حالة وفاة، تليها البرازيل ب2,733,677 إصابة و94,104 وفاة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين،الإثنين، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية بتراجع عن 49 حالة تم تسجيلها قبل يوم.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينج يانج بأقصى غرب الصين في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج. وهذا مقابل 33 حالة منقولة محليا و16 حالة لأشخاص قادمين من الخارج قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 11 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم الأعراض انخفاضا من 20 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة، فيما ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4853 حالة إصابة،إضافة إلى 274 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 439046 حالة والوفاة إلى 47746.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية،الإثنين، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بكورونا، فيما ينخفض عدد المرضى المصابين محليا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 ألفا و 389 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة،الإثنين، حالة إصابة محلية جديدة واحدة بكورونا مرتبطة بالتفشي الذي حدث في الآونة الأخيرة في مدينة دانانج بوسط البلاد ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 621 حالة.

واستمرت فيتنام 100 يوم دون تسجيل أي حالات إصابة منقولة محليا إلى أن عاد الفيروس للظهور في 25 يوليو/ تموز الماضي. وقالت وزارة الصحة إن فيتنام أجرت 482 ألف اختبار للكشف عن كورونا ووضعت نحو 103 آلاف شخص في الحجر الصحي.

ويبلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فيتنام ست حالات.