شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أفضل الطرق للعناية بصحة الفم.. واعرف مخاطر الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظافة الفم الجيدة أمر هام لحماية الأسنان والوقاية من بعض الفطريات والبكتيريا التي قد تصيب الشخص ببعض الأمراض، فقد يتعرض الأشخاص الذين يعانون من سوء صحة الفم، لمشاكل في الكلام وسوء التغذية ومشاكل البلع، ووفقا لموقع healthline هناك بعض الطرق العامة للحفاظ على صحة الأسنان، مثل زيارة طبيب الأسنان بانتظام وتنظيف الأسنان بالخيط بانتظام على الرغم من ذلك، قد تحتاج بعض مجموعات الأشخاص إلى اتخاذ احتياطات إضافية.

طرق الحفاظ على صحه الفم عند الأطفال

تسوس الطفولة المبكرة هو نمط مميز لتسوس الأسنان عندما تظهر لأول مرة ، قد تلاحظ وجود بقع بيضاء بالقرب من خط اللثة ستتحول هذه البقع إلى اللون البني مع تقدم التسوس ، العلاج المبكر مهم لتقليل مستوى التسوس.

يمكن أن تؤدي السكريات المتبقية على الأسنان إلى الإصابة بالتسمم الغذائي قد تأتي هذه السكريات من الحليب أو العصير أو الأطعمة.

طرق الوقاية من تسوس الأسنان عند الأطفال

- حصر الرضاعة في أوقات الوجبات.

- قبل نمو أسنان الأطفال يجب العناية بالفم بطريقة منتظمة عن طريق مسح لثته مرتين يوميًا بقطعة قماش نظيفة وناعمة ورقيقة، مثل منديل.

- بعد أن تنمو أسنان الطفل، يجب استخدام فرشاة أسنان الطفل المبللة بالماء، ولا تستخدم معجون الأسنان حتى يصبح طفلك كبيرًا بما يكفي ليبصق المعجون، فيمكن أن يسبب ابتلاع معجون الأسنان أثناء نمو الأسنان حالة تسمى التسمم بالفلور، والتي تحدث من امتصاص الكثير من الفلورايد وتتسبب في ظهور أسنانهم مرقشة أو محببة.

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- يجب فطام الطفل من الزجاجة عندما يبلغ من العمر سنة واحدة قم بإدخال أي كوب مقاوم للانسكاب بصمام.

طرق عناية النساء بصحة الفم

لدى النساء مخاوف مختلفة خلال مراحل الحياة المختلفة، ففي فترة المراهقة عندما تبدأ المرأة الشابة بالحيض، فقد تصاحب الدورة الشهرية تقرحات في الفم أو تورم اللثة.

لدى النساء في سن الإنجاب سبب إضافي لممارسة نظافة الفم الجيدة يزيد مرض اللثة من خطر الولادة قبل الأوان وانخفاض وزن الولادة.

أما خلال فترة الحمل، يمكن لارتفاع هرمون البروجسترون والهرمونات الأخرى أن يخل بالتوازن الطبيعي للجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب اللثة أو اللعاب قليلًا جدًا أو كثيرًا من اللعاب أو أورام حميدة تشبه الورم على اللثة تسمى الأورام الحبيبية يمكن للقيء المتكرر الناجم عن غثيان الصباح أن يشجع على تسوس الأسنان عن طريق إذابة مينا الأسنان أفضل طريقة لمنع هذه المشاكل هي ممارسة نظافة الفم الجيدة.

وعندما تصل النساء إلى سن اليأس ، فإن نقص هرمون الاستروجين يعرضهن لخطر الإصابة بأمراض اللثة كما يعاني العديد من متلازمة الفم الحارق ،يتميز هذا الاضطراب بإحساس وخز غير سار يرتبط أحيانًا بالتغيرات في إدراك الذوق يتم علاج الحالة باستخدام كريمات أو أقراص استحلاب أو أدوية عن طريق الفم.

ومع التقدم في العمر ، يمكن أن تصبح أقل قدرة على المضغ بفعالية ، خاصة إذا كان لدى المرأة أسنان مفقودة أو أطقم أسنان غير مناسبة ، ويمكن تناول الأدوية التي تسبب جفاف الفم كما يمكن أن تسبب هذه المشكلة صعوبة في البلع ، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية بالإضافة إلى ذلك ، فإن جفاف الفم يمكن أن يسمح بتراكم البكتيريا ، مما يسبب رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة والعدوى.