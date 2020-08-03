شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحتاج المريض عملية زراعة الرئة؟.. الأطباء يجعلونها الخيار الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية زرع الرئة، هي جراحة تستبدل الرئة المريضة أو الفاشلة برئة متبرع صحي، وتعمل على تحسين معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى زرع الرئة في السنوات الأخيرة، وبحسب المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI)، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد لعمليات زرع رئة واحدة ما يقرب من 80 في المئة، و معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أكثر من 50 في المئة. كانت هذه الأرقام أقل بكثير منذ 20 عامًا.

وحسب ما ذكره موقع healthlinehealthline تعتبر عملية زرع الرئة الخيار الأخير لعلاج فشل الرئة، وغالبًا ما تتم تجربة العلاجات الأخرى وتغييرات نمط الحياة أولاً، وتشمل الحالات التي قد تتلف رئتيك بما يكفي لإجراء عملية زرع ما يلي:

1:مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

2:تليف كيسي.

3:انتفاخ الرئة.

4:التليف الرئوي.

5:ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

6:الساركويد.

7:مخاطر زرع الرئة.

جراحة زرع الرئة هي جراحة كبرى، لأنها قد تسبب مخاطر عديدة، قبل الجراحة ، يجب أن يناقش طبيبك معك ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بالإجراء تفوق الفوائد، ويجب عليك أيضًا التحدث عما يمكنك القيام به للحد من المخاطر الخاصة بك ،الخطر الرئيسي لعملية زرع الرئة هو رفض الأعضاء، و يحدث هذا عندما يهاجم جهازك المناعي رئة المتبرع كما لو كان مرضًا، و الرفض الشديد يمكن أن يؤدي إلى فشل الرئة المتبرع بها.

وتشمل المخاطر الأخرى لجراحة زرع الرئة والأدوية التي يجب عليك تناولها بعد ذلك:

1:النزيف وجلطات الدم.

2:السرطان والأورام الخبيثة بسبب مثبطات المناعة.

3:4داء السكري.

5:تلف الكلى.

6:مشاكل في المعدة.

7:ترقق عظامك ( هشاشة العظام ).

Advertisements

عملية زرع الرئة هي جراحة تستبدل الرئة المريضة أو الفاشلة برئة متبرع صحي، وتعمل على تحسين معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى زرع الرئة في السنوات الأخيرة، و بحسب المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI)، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عام واحد لعمليات زرع رئة واحدة ما يقرب من 80 في المئة، و معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أكثر من 50 في المئة. كانت هذه الأرقام أقل بكثير منذ 20 عامًا.

وحسب ما ذكره موقع healthlinehealthlineتعتبر عملية زرع الرئة الخيار الأخير لعلاج فشل الرئة، و غالبًا ما تتم تجربة العلاجات الأخرى وتغييرات نمط الحياة دائمًا أولاً، وتشمل الحالات التي قد تتلف رئتيك بما يكفي لإجراء عملية زرع ما يلي:

1:مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

2:تليف كيسي.

3:انتفاخ الرئة.

4:التليف الرئوي.

5:ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.

6:الساركويد.

7:مخاطر زرع الرئة.

جراحة زرع الرئة هي جراحة كبرى، لأنها قد تسبب مخاطر عديدة، قبل الجراحة ، يجب أن يناقش طبيبك معك ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بالإجراء تفوق الفوائد، ويجب عليك أيضًا التحدث عما يمكنك القيام به للحد من المخاطر الخاصة بك ،الخطر الرئيسي لعملية زرع الرئة هو رفض الأعضاء، و يحدث هذا عندما يهاجم جهازك المناعي رئة المتبرع كما لو كان مرضًا، و الرفض الشديد يمكن أن يؤدي إلى فشل الرئة المتبرع بها.

وتشمل المخاطر الأخرى لجراحة زرع الرئة والأدوية التي يجب عليك تناولها بعد ذلك:

1:النزيف وجلطات الدم.

2:السرطان والأورام الخبيثة بسبب مثبطات المناعة.

3:4داء السكري.

5:تلف الكلى.

6:مشاكل في المعدة.

7:ترقق عظامك ( هشاشة العظام ).