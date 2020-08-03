شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب الأطفال بـ"حب الشباب" وما هي أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التي تصيب الشباب والمراهقين، وغالباً ما يبدأ حب الشباب في سن البلوغ، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر، وهناك أنواع مختلفة من حب الشباب التي تصيب الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال الصغار، بحسب موقع "سيدار سيناي".

قد يحدث حب الشباب عندما تُسد المسام بخلايا الجلد الميتة والدهون، قد تدخل البكتيريا الموجودة عادة على الجلد إلى المسام المسدودة.

حب الشباب يأتي في عدة أنواع إما رؤوس بيضاء مغلقة، أو رؤوس سوداء مفتوحة ويسبب حب الشباب الملتهب نتوءات أو تقرحات حمراء مؤلمة وقد تصاب القروح بالبكتيريا يشمل هذا النوع من حب الشباب البثور الأقرب إلى سطح الجلد.

ما الذي يسبب حب الشباب؟

سبب حب الشباب غير مفهومة تماما يرتبط حب الشباب بما يلي:

-التغيرات الهرمونية أثناء البلوغ والحمل والدورة الشهرية

-ارتفاع مستويات الهرمونات الجنسية الذكرية (الأندروجينات) لدى كل من البنين والبنات خلال فترة البلوغ، مما يسبب المزيد من الزهم والمزيد من خلايا الجلد الميتة.

-استخدام منتجات معينة لغسل الجلد.

-ارتداء الملابس التي تفرك أو تهيج الجلد.

-مستويات عالية من الرطوبة في الهواء والتعرق.

Advertisements

-تناول بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات.

ما هي أعراض حب الشباب عند الطفل؟

يمكن أن يحدث حب الشباب في أي مكان على الجسم وهي أكثر شيوعًا في المناطق التي يوجد بها غدد دهنية أكثر ، مثل: الوجه، الصدر، أعلى الظهر، الأكتاف، الرقبة.

يمكن أن تحدث الأعراض بشكل مختلف قليلاً في كل طفل. يمكن أن تشمل:

-نتوءات صغيرة بلون الجلد أو بيضاء (الرؤوس البيضاء).

-نتوءات صغيرة داكنة اللون (الرؤوس السوداء).

-البثور الحمراء المليئة بالصديد.

-نتوءات صلبة مرتفعة (عقيدات).

-المناطق الداكنة من الجلد.

-ندوب.