شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 45 عامًا.. هبوط «سبيس إكس» على الماء بعد رحلة ناجحة إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبطت مركبة الفضاء «دراغون كرو سبيس إكس» في خليج المكسيك، الأحد، عائدة من رحلة تجريبية في محطة الفضاء الدولية.

وكان على متنها رائدا فضاء أمريكيان من محطة الفضاء الدولية، حيث هبطت في خليج المكسيك، وكان بانتظارها سفينة الاسترداد العملاقة «GO Navigator» وأخرجتها من الماء قبالة ساحل فلوريدا.

وتمهد عودة رائدا الفضاء هرلي وبهنكن الآمنة الطريق لوكالة «ناسا» للتصديق رسميًا على مركبة الفضاء «دراغون كرو سبيس إكس» كمركبة فضائية مصنفة من قبل الإنسان.

كما أنه الهبوط الأول من نوعه على الماء لرواد فضاء منذ 45 عاما، حيث كانت المرة السابقة هي المهمة المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1975 والمعروفة باسم «أبولو- سويوز».