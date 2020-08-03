شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الشاي المختلفة وفوائده للصحة.. أسود وأخضر وأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاي هو المشروب المفضل لدى الملايين، فمنذ آلاف السنين عرف كمفتاح للصحة الجيدة والسعادة والحكمة، ولفت انتباه الباحثين في الغرب، الذين يكتشفون الفوائد الصحية العديدة لأنواع مختلفة من أنواع الشاي، حيث تبين أن بعض أنواع الشاي قد تساعد في علاج السرطان وأمراض القلب والسكري. وتشجيع فقدان الوزن وانخفاض الكوليسترول وجلب اليقظة العقلية، كما أن الشاي له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، وفقا لتقرير لموقع WEBMED

وقالت المتحدثة باسم جمعية الحمية الأمريكية كاثرين تالمادج، أن الشاى يحتوى على كمية أقل من الكافيين كما يحتوى على مركبات الفلافونويد المفيدة للقلب وقد تقلل من السرطان."

أنواع الشاي

هناك أنواع مشهورة من الشاي، وهى الشاي الأسود، والشاي الأبيض، والشاي الصيني الاسود ، والشاي الأخضر، وجميعها مشتقة من نبات الكاميليا سينينسيس، وهي شجيرة موطنها الصين والهند، وتحتوي على مضادات أكسدة فريدة تسمى الفلافونويد والتي تعمل ضد الجذور الحرة التي يمكن أن تساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين المسدودة.

تحتوي جميع أنواع الشاي هذه أيضًا على الكافيين والثيانين، مما يؤثر على الدماغ ويبدو أنه يزيد من اليقظة العقلية.

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كلما زادت معالجة أوراق الشاي ، كان محتوى البوليفينول أقل تشتمل مركبات البوليفينول على مركبات الفلافونويد الشاي الأسود مؤكسد أو مخمر ، لذا فإن تركيزاتهما من البوليفينول أقل من الشاي الأخضر لكن قوتها المضادة للأكسدة لا تزال مرتفعة.

فوائد الشاي

الشاي الأخضر: مصنوع من أوراق الشاي على البخار ، ويحتوي على تركيز عال من مضادات الأكسدة قد تتعارض مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر مع نمو سرطانات المثانة والثدي والرئة والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم، ويمنع انسداد الشرايين ، ويحرق الدهون ، ومقاومة الإجهاد التأكسدي على الدماغ ، وتقليل خطر الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون ، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وتحسين مستويات الكوليسترول.

الشاي الأسود: مصنوع من أوراق الشاي المخمرة ، يحتوي الشاي الأسود على أعلى محتوى من الكافيين. الشاي الأسود قد يحمي الرئتين من التلف الناتج عن التعرض لدخان السجائر قد يقلل أيضًا من خطر السكتة الدماغية.

الشاي الأبيض: غير معالج وغير مخمر و يحتوي على أكثر الخصائص المضادة للسرطان فعالية مقارنة بالشاي المعالج.