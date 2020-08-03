شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القرنبيط.. يقوي الصحة العامة ويحمي الجسم من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنبيط من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه المختلف، كما يحتوى القرنبيط على فيتامين سى والبوتاسيوم والمغنسيوم والكولاجين وغيرها من المعادن والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع health فإن فوائد القرنبيط على صحة الجسم هى:

فوائد القرنبيطالقرنبيط هو مضاد للالتهابات

يحتوى القرنبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الالتهابات والأمراض.

القرنبيط مفيد للقلب

يحتوى القرنبيط على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض وخطر تصلب الشرايين والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

القرنبيط يحارب الشيخوخة

تشير بعض الدراسات إلى أن المواد الطبيعية في القرنبيط، مثل السلفورافان، قد تؤثر على الجينات بطرق تبطئ عملية البيوكيميائية للشيخوخة، كما ثبت أن مركبات القرنبيط تحمي وظائف المخ والجهاز العصبي وتبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

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القرنبيط يساعدك على التخلص من السموم

وتشارك المركبات الطبيعية في القرنبيط في إزالة السموم، وذلك لأنه يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعى.

القرنبيط غني بالألياف

الألياف في القرنبيط - حوالي 12 جرامًا لكل رأس متوسطة،​​ تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزز انتظام الأمعاء، وتغذي البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية المرتبطة بمضادات الالتهاب، والمناعة ، والمزاج.

القرنبيط يدعم فقدان الوزن الصحي

تدعم ألياف القرنبيط إدارة الوزن عن طريق تعزيز الامتلاء ، وتأخير عودة الجوع ، والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين، كوب واحد نيئ يوفر أيضًا حوالي 3.5 أونصة من الماء ، مما يساعد على تعزيز الشبع، وتناول القرنبيط بدلاً من الأرز الأبيض يمكن أن يحل محل السعرات الحرارية والكربوهيدرات بشكل خطير.