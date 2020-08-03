شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض قصور الشريان التاجى وأعراضه وخطورته على الصحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض قصور الشريان التاجي من مشاكل القلب المزعجة، فيؤدى إلى ضعف تدفق الدم في الشرايين التي تمد القلب بالمغذيات، وهذه المشكلة الصحية هي الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض القلب، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE، يمكن أن تأتي النوبة القلبية من عدم انضباط عمل الشريان التاجى.

أسباب قصور الشريان التاجي

السبب الأكثر شيوعًا لمرض قصور الشريان التاجى، هو إصابة الأوعية الدموية مع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين، والمعروفة باسم تصلب الشرايين، ويحدث انخفاض تدفق الدم عندما يصبح واحد أو أكثر من هذه الشرايين مسدودًا جزئيًا أو كليًا.

تقع الشرايين التاجية الأساسية الأربعة على سطح القلب:

الشريان التاجي الرئيسي الأيمن، الشريان التاجي الرئيسي الأيسر، الشريان المحيطي الأيسر، الشريان النازل الأيسر.

هذه الشرايين تجلب الأكسجين والدم الغني بالمغذيات إلى القلب، وهو عبارة عن عضلة مسؤولة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم وفقًا لكليفلاند كلينك، فإن القلب السليم ينقل حوالي 3000 جالون من الدم عبر الجسم كل يوم.

ومثل أي عضو أو عضلة أخرى، يجب أن يتلقى القلب كمية كافية من الدم يمكن الاعتماد عليها للقيام بعمله، ويمكن أن يسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب أعراض قصور الشريان التاجى، كما تحد الأسباب النادرة الأخرى لتلف أو انسداد الشريان التاجي من تدفق الدم إلى القلب.

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أعراض الإصابه بقصور الشريان التاجى

عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم الشرياني، فقد يعاني المريض من مجموعة متنوعة من الأعراض، منها الذبحة الصدرية، وعدم الراحة في الصدر، وهي أكثر أعراض قصور الشريان التاجى شيوعًا، ويصف بعض الناس هذا الانزعاج على أنه ألم صدر، ثقل، ضيق، احتراق، الضغط، يمكن أن يخلط بين هذه الأعراض وحرقة المعدة أو عسر الهضم.

تشمل أعراض قصور الشريان التاجى الأخرى: ألم في الذراعين أو الكتفين، ضيق في التنفس، التعرق، دوخة.

أعراض قصور الشريان التاجى عند السيدات

قد تعاني النساء أيضًا من الأعراض المذكورة سابقا، ولكن من المرجح أيضًا أن يكون لديهن غثيان، التقيؤ، ألم في الظهر، ألم الفك، ضيق في التنفس دون الشعور بألم في الصدر.