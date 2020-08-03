شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للتخفيف من الحمى الفيروسية.. منها الزنجبيل والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الفيروسية شائعًا جدًا، وفي الغالب يتعرض الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة للهجوم لأن نظام الدفاع في أجسامهم المعروف أيضًا باسم جهاز المناعة غير قادر على محاربة البكتيريا والفيروسات المعادية، وتبدأ الأعراض بالتهاب الحلق والحمى وسيلان الأنف وآلام الجسم والسعال وما إلى ذلك مع تغير الموسم، إذا كنت تعاني من نفس المشكلة ، يجب أن تساعد نفسك في العلاجات الطبيعية للحمى الفيروسية واستعادة الصحة.



العلاجات الطبيعية للحمى الفيروسيةفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للحمى الفيروسية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" التي يمكن أن تساعدك في استعادة صحتك عن طريق القضاء على الفيروس من الجسم. الزنجبيل والعسل العلاجات الطبيعية للحمى الفيروسيةفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للحمى الفيروسية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" التي يمكن أن تساعدك في استعادة صحتك عن طريق القضاء على الفيروس من الجسم. الزنجبيل والعسل العلاج الأول الذي يعرفه الجميع هو الزنجبيل والعسل، فهو يعد علاجًا فعالاً للحمى الفيروسية، حيث يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة ومسكن ومضاد للالتهابات، ومن ناحية أخرى ، يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة، هذه مجموعة رائعة تخفف من الأعراض والانزعاج الناجم عن ذلك.



أوراق الريحان أوراق الريحان

تمتلك تلك الأوراق الخضراء الصغيرة قوة من المغذيات وتمتلك خصائص المضادات الحيوية والجراثيم والفطريات والجراثيم، ويمكن لهذه الأوراق أن تعالج أعراض الحمى الفيروسية بشكل فعال وتعزز مناعتك لتجنب العدوى الأخرى.

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للحصول على الراحة ، قم بغلي بعض أوراق الريحان الطازجة في كوب من الماء، ثم أضف قليلًا من القرنفل ومسحوق القرفة، وقم بغلي الماء حتى ينخفض ​​إلى النصف، اشرب هذا الخليط الساخن يوميًا حتى تهدأ الحمى.

بذور الكزبرة هذا شيء ربما لم تسمع به من قبل ولكنه في الواقع جوهرة خفية، بذور الكزبرة غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي يمكن أن تعزز جهازك المناعي وتبقي الالتهابات بعيدة.