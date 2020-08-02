إثيوبيا تطلق حملة لفحص كورونا على مستوى البلاد

أطلقت إثيوبيا، الأحد، حملة شاملة لفحص فيروس كورونا على مستوى البلاد، وسط ارتفاع متزايد في عدد الإصابات بوباء كورونا.



وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء حملة الفحص من فيروس كورونا الجديد على مستوى البلاد تستمر لمدة شهر.







وأوضح آبي أحمد أن زيادة الفحوصات مفتاح معرفة اتجاه وباء كورونا على الصعيد الوطني؛ لتمكين البلاد من اتخاذ القرار الفعال على مختلف الجبهات.

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وقال إن الحملة ستستمر لمدة شهر وسيتم خلال تلك الفترة فحص 200 ألف شخص خلال الـ15 يوما الأولى.

ودعا آبي أحمد الجميع إلى المشاركة وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على الفحص بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في البلاد لم يتجاوز 1000 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل 5 أشهر، ولمدة 79 يوما، موضحا أن الإصابات اليومية حاليا تتجاوز ألف إصابة.

وسجلت البلاد، السبت، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17.999، فيما بلغ عدد حالات التعافي 7.195.

والجمعة سجلت البلاد 915 حالة إصابة جديدة بالفيروس تعتبر هي أعلى إجمالي يومي حتى الآن.



