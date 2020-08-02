الصيام المتقطع يساعد على إنقاص الوزن بسرعة..لكن بشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد الصيام المتقطع على إنقاص الوزن عن طريق خفض الشهية بدلاً من حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن إذا تنأولت الأطعمة الصحيحة ، فستحصل على فوائد بشكل أسرع.



ما هو الصوم المتقطعهناك العديد من الأنظمة الغذائية التى تعد بخسارة الوزن بسرعة، ولكن على الرغم من أن بعض هذه الأنظمة الغذائية لا تقدم فوائد، إلا أن البعض الآخر فعال ويمكنه بدء رحلة فقدان الوزن. ما هو الصوم المتقطعهناك العديد من الأنظمة الغذائية التى تعد بخسارة الوزن بسرعة، ولكن على الرغم من أن بعض هذه الأنظمة الغذائية لا تقدم فوائد، إلا أن البعض الآخر فعال ويمكنه بدء رحلة فقدان الوزن.

الصيام المتقطع وفقا لموقع "healthline" هو أحد هذه الأنظمة الغذائية التى أصبحت شائعة فى فترة زمنية قصيرة جدًا، وبخلاف فقدان الوزن ، من المعروف أيضًا أن هذا النظام الغذائى له فوائد صحية هائلة.

ووفقًا لدراسة فى جامعة سارى والتى نشرتها نشرت المجلة البريطانية للتغذية، فإن النظام الغذائى المتقطع للصوم ، يزيل الدهون من الدم بشكل أسرع بعد تنأول وجبات الطعام من الأنظمة الغذائية اليومية المقيدة للسعرات الحرارية

و تقول دراسة أخرى فى مركز بينينجتون للأبحاث الطبية الحيوية بجامعة ولاية لويزيانا الأمريكية ، إن استراتيجيات توقيت الوجبات مثل الصيام المتقطع أو تنأول الطعام فى وقت مبكر من النهار يبدو أنها تساعد الناس على إنقاص الوزن عن طريق خفض الشهية بدلاً من حرق المزيد من السعرات الحرارية .

فيما نشرت مجلة السمنة ، المجلة الرئيسية لجمعية السمنة هذه الدراسة، التى تعد الأولى التى تظهر كيف يؤثر توقيت الوجبة على استقلاب الطاقة على مدار 24 ساعة عندما يتم مطابقة تنأول الطعام وتواتر الوجبة.





ما هو النظام الغذائى السريع المتقطع؟فى هذا النظام الغذائى ، تأكل فى وقت معين وبسرعة لبقية الوقت، ويمكنك تنأول الطعام لمدة 12 ساعة والصوم لمدة 12 ساعة. أو يمكنك تنأول الطعام فى فترة مدتها 8 ساعات والصيام لمدة 16 ساعة المتبقية من اليوم، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هى طريقة 5: 2 حيث تأكل ما تريده لمدة 5 أيام من الأسبوع وتقييد تنأول السعرات الحرارية لليومين المتبقيين.

يمكن للرجال استهلاك 600 سعر حرارى ، بينما يمكن للمرأة أن تستهلك 500 سعر حرارى فى طريقة 5: 2 للصيام المتقطع.

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الأطعمة التى يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بسرعة فى هذا النظام الغذائي الأطعمة التى يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بسرعة فى هذا النظام الغذائي

الصيام المتقطع طريقة فعالة لفقدان الوزن، ولكن إذا اتخذت الخيارات الغذائية الصحيحة ، فستتمكن من إنقاص الوزن بشكل أسرع، ففى ما يلى بعض الأطعمة التى تحتاج إلى إضافتها إلى وجباتك اليومية إذا اتبعت نظام الحمية هذا.





السمكيحتوى هذا على دهون صحية وبروتين مع فيتامين د. وهو غذاء منخفض السعرات الحرارية يمنحك لكمة من المغذيات، كما أنها ستبقيك ممتلئًا ولن تفرط فى تنأول الطعام.





الخضروات الصليبيةالألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمى والجهاز الهضمى الجيد سيضمن فقدان الوزن بشكل أسرع، فاختر الخضار مثل البروكلى وبراعم بروكسل والقرنبيط، فهذه غنية بالألياف وستساعد فى حركة الأمعاء العادية ، وهى ضرورية لفقدان الوزن.



بطاطاتزيد الشبع ومليئة بالمعادن وألفيتامينات التى تحتاجها لتعزيزك فى رحلة فقدان الوزن. بطاطاتزيد الشبع ومليئة بالمعادن وألفيتامينات التى تحتاجها لتعزيزك فى رحلة فقدان الوزن.

البروبيوتيك

ستحافظ هذه الأطعمة مرة أخرى على صحة أمعائك وتحافظ على مشاكل مثل الإمساك، لذا أضف الكثير من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، مثل الزبادي

بيض

ستعطيك بيضة كبيرة 6 جرامات من البروتين ، وهو عنصر غذائى مهم لبناء العضلات، وتنأول بيضة فى الصباح، سيمنعك من الإفراط فى تنأول الطعام فى وقت لاحق خلال النهار من خلال إبقائك ممتلئًا ومشبوعًا، وهذا سيساعدك على فقدان الوزن.