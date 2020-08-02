شكرا لقرائتكم خبر عن للستات في العيد.. اعرفي طرق التعامل مع حروق الشمع المستخدم في إزالة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلجأ الكثيرات من السيدات والفتيات إلى العديد من الطرق المنزلية لإزاله الشعر والتجميل، خاصة قبل الاحتفال بالأعياد، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، قد تلجأ بعض السيدات لاستخدام الشمع في المنزل كخيار جذاب لإزالة الشعر من الوجه أو مناطق الجسم المتفرقة، وعدم الذهاب إلى مراكز التجميل المتخصصة خوفا من عدوى كورونا.

ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي يمكن أن يكون إزالة الشعر بالشمع مؤلمًا، ولكنه قد يكون خطيرًا نظرًا لاحتمال حدوث حروق، يحدث هذا عادةً عندما يتم وضع الشمع في الميكروويف، ولا يتم توزيع الحرارة بالتساوي.

وفى حاله الإصابة بحرق شمع في المنزل، هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع حدوث الحروق في المقام الأول وعلاج الجلد المحترق.

طرق علاج حرق الشمع

- إذا تعرضت لحرق الشمع، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في بدء عملية الشفاء:

- قم على الفور بتشغيل الحرق تحت الماء البارد لمدة 20 دقيقة.

- اشطفى المنطقة بالصابون المعتدل ، وإذا كانت لا تزال مؤلمة ، ضع كمادة باردة على المنطقة.

- لا تضعي الثلج على الجلد مباشرةً.

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- ضعى مرهم مضاد للبكتيريا م وقم بتغطية الحرق بضمادة لاصقة أو شاش.

- ضعى الصبار الذي يمكن أن يخفف الحروق ويساعد على تقليل الإحساس أو الحرق.

- يساعد العسل أيضًا في علاج الحروق

- ضعى مرهم مضاد حيوي أثناء شفاء الحروق

- تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات

قد يشفي الحرق بسرعة أكبر إذا اتخذت إجراءً فوريًا عادة ، سيستغرق حرق الدرجة الأولى أو الثانية من 2 إلى 3 أسابيع للشفاء، من المفيد الاستمرار في تطبيق المرهم ولف الحرق بالشاش أثناء شفائه.

لا تستخدمى الثلج أو المنتجات النفطية على الحرق حتى زيت جوز الهند لأن ذلك يمكن أن يجعل الحرق أسوأ.

يجب اللجوء الى الطبيب في حاله أن الحروق لا تلتأم من تلقاء نفسها مع الوقت والرعاية اللاحقة المناسبة أو في الحالات الخطيرة مثل خروج صديد أصفر يظهر من الحرق، استمر الألم والاحمرار والتهيج.، لا يلتئم الحرق بعد أسبوعين، الاصابه بالغثيان أو الصداع أو القيء.