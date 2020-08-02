شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا قد يسبب تساقط الشعر المرتبط بالقلق والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما ينهمك العلماء في البحث عن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، ظهرت أيضًا المزيد من العواقب الملموسة التي يسببها الفيروس حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يصابون به، وقد لاحظ الأطباء زيادة في زيارات المرضى بسبب تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، وعلى الرغم من أن تساقط الشعر ليس نتيجة مباشرة لوجود كورونا، فإن الإجهاد تسبب في مزيد من الضرر على الشعر، في هذا التقرير نتعرف على كيف يتسبب الخوف من كورونا في تساقط الشعر.

كيف يتسبب الإجهاد بسبب كورونا في تساقط الشعر الكربي؟

وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" فإذا وجدت شعرك يتساقط أكثر مما اعتدت عليه، فأنت لست وحدك، هناك شكل شائع من تساقط الشعر يسمى "تساقط الشعر الكربي" وهو تساقط شديد في الشعر مرتبط بالقلق والتوتر والضغوط يحدث دون وجود ندوب في فروة الرأس.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في هذه الحالة، بما في ذلك الجراحة، التخدير العام، الضغط الجسدي أو النفسي، الحمى الشديدة، وفقدان الوزن وتغيير النظام الغذائي أو حتى التغيير الهرموني مثل ما بعد الولادة أو أثناء انقطاع الطمث.

إذا كنت تعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية مثل الحديد أو فيتامين د، فقد يتسبب هذا في تساقط الشعر ، بالإضافة إلى بعض الأدوية أو حتى في حالة أمراض الغدة الدرقية.

في أي وقت من الأوقات، ينمو حوالي 90 ٪ من شعرنا، وحوالي 5 ٪ يضعف و 5 ٪ يتساقط، ولكن عندما يكون لديك حدث ضغط أو صدمة كبيرة، يمكن دفع ما يصل إلى 50٪ من الشعر لمرحلة التساقط."

Advertisements

قد يستغرق الأمر بعض الوقت أيضًا لبدء ملاحظة التأثيرات، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر بعد حدث صادم حتى يبدأ تساقط الشعر وقد لا تلاحظ في البداية لعدم وجود حكة أو ألم في فروة الرأس.



تساقط الشعر

تبدو فروة الرأس طبيعية تمامًا، فقط ستشاهد المزيد من الشعر عند غسل شعرك أو تمشيطه أو ربما على ملابسك أو الوسادة.

ومعظم الحالات تختفي في غضون ستة أشهر بعد علاج السبب الذى يسبب التوتر.

هناك الكثير من الضغوط المرتبطة بالوباء هناك ضغوطات مالية وفقدان الناس وظائفهم وهناك ضغط عاطفي من عدم وجود تفاعل اجتماعي أو الاضطرار إلى الذهاب إلى متجر البقالة أو مرض أحد أفراد الأسرة أي نوع من الإجهاد البدني والعاطفي يمكن أن يساهم أيضًا في ذلك أو يسببه.