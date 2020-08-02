شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة توضح أفضل أنواع أقنعة الوجه لمكافحة وباء COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أن أقنعة الوجه الأكثر فعالية محلية الصنع هي تلك المصنوعة من قماش منسوج بإحكام وتعد أقنعة الوجه الجراحية واحدة من الخيارات الفعالة، ومنذ بداية جائحة COVID-19 ، أوصت الوكالات الصحية في الولايات المتحدة باستخدام قناع الوجه للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.

وتلقي دراسة جديدة ، نُشرت فى المجلة العلمية Physics of Fluids ، ضوءًا جديدًا على كيفية تأثير مواد بناء قناع الوجه على فعاليته، فوفقا للباحثين، فإن جميع الوكالات الصحية الكبرى أصدرت توصيات لعامة الناس لاستخدام نوع من غطاء الوجه.

وأكدت الدكتورة تيريزا أماتو ، مديرة طب الطوارئ في طب الشيخوخة في Northwell Health ، Healthline أنه حتى في الوقت الذي يتدافع فيه الخبراء لفهم جائحة ، فإن ارتداء القناع قد يقلل انتقال العدوى.

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وأوضحت: "هذا صحيح بشكل خاص مع زيادة عدد الأشخاص الذين يرتدون قناعًا.. إذا كنت مصابًا وأنت ترتدي قناعًا ، فستقلل من احتمالية انتقال العدوى، أنت ترتديه لحماية الأشخاص من حولك وأنت ترتديه أيضًا لحماية نفسك من الحصول عليه، ومن المهم حقًا التأكيد على أن المزيد من الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة سيقللون من النقل بشكل عام".

بينما توفر أقنعة N95 مستوى عالٍ من الحماية، إلا أنها ليست خيارًا واقعيًا لمعظم الأشخاص ، حيث يجب تخصيصها للعاملين في الخطوط الأمامية.

ولتقليل فرص انتقال العدوى ، من المهم استخدام أقنعة مصنوعة من قماش منسوج بإحكام ذي نوعية جيدة.



