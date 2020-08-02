شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يسبب تخثر الدم لدى النساء الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت حاملاً، فهناك شيء مهم جدًا تحتاج إلى قراءته، قد يتسبب فيروس كورونا فى تخثر الدم للمرأة الحامل، مما قد يعرضك للخط، ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن المجموعات الثلاث الأكثر عرضة لهذا الفيروس القاتل، هم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، نظرًا لأن جهاز المناعة لديهم ليس قويًا بما يكفي للتعامل مع هذا الفيروس المميت ، فإن فرص إصابتهم بهذا الفيروس أعلى من غيرهم.





ما مدى خطورة COVID-19 على النساء الحوامل؟هذا الفيروس هو شيء تحتاج النساء الحوامل إلى توخي الحذر منه، ليس فقط بسبب صحتهم ولكن أيضًا لصحة الطفل الذي لم يولد بعد، فقد أثبتت التقارير مؤخرًا حالات انتقال للفيروس للأطفال المولدين، عندما أصيبت به الأم، كما تم العثور على آثار الفيروس في الحبل السري الذي يوضح كيف وصل الفيروس إلى الطفل، وقد أثار هذا قلق المتخصصين في الرعاية الصحية،

نشرت مجلة الغدد الصماء "Endocrine Journal" هذه الدراسة التي تفيد بأن هرمون الاستروجين الأنثوي هو السبب الجذري لجميع المشاكل، فالهرمونات مسؤولة عن التسبب في تجلط الدم في المرأة الحامل المصابة بالفيروس التاجي، كما تتعرض النساء اللاتي يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة أو يتناولن هرمون الاستروجين للخطر لنفس السبب.

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تشكل جلطات الدم من مضاعفات COVID-19

أجرت كلية الطب في جامعة تافتس ، الولايات المتحدة هذه الدراسة، ووجدت أن تكوين جلطات الدم لدى الأشخاص الأصحاء يزيد من خطر COVID-19.

ومن ناحية أخرى ، فإن الإصابة بالفيروس التاجي تزيد من خطر تخثر الدم لدى الإناث ذات مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة، مثل النساء الحوامل وأولئك الذين يتلقون العلاج بالهرمونات البديلة، وذلك وفقا لتقرير موقع " healthline".

ويمكن أن يمثل تخثر الدم أيضا خطر على حياة الطفل، لذلك ، تحتاج النساء الحوامل إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية أنفسهن وأطفالهن من هذا الوباء، من خلال استشارة الطبيب المتخصص.