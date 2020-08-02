"البصل" يصيب 400 أمريكي بالسالمونيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، إصابة مئات الأشخاص بتسمم السالمونيلا في 31 ولاية، بعد تناولهم البصل الأحمر الملوث.



وقال مسؤولو الصحة الفيدراليون إن تفشي تسمم السالمونيلا متعدد المراحل، الذي أدى إلى إصابة ما يقرب من 400 شخص في 31 ولاية، سببه بصل أحمر ملوث.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء (إف. دي. إيه) إلى أن شركة مقرها بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا هي مصدر البصل المحتمل تلوثه، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت الإدرة: "التحقيق حدد أن البصل الأحمر هو المصدر المحتمل لهذا التفشي، وقد أبلغت شركة تومسون إنترناشيونال، إدارة الغذاء والدواء بأنها ستسحب جميع أنواع البصل المحتمل تلامسه مع البصل الأحمر تحسبا لمخاطر التلوث المتبادل".

وسيتضمن ذلك سحب البصل الأحمر والأبيض والأصفر والحلو الذي يأتي من تومسون إنترناشيونال.

وحتى الآن، أصابت السالمونيلا 396 شخصًا، وأدخلت ما يقرب من 60 إلى المستشفى.

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وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إن الحالات الأولى تم الإبلاغ عنها بين 19 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز.

وقالت إدارة الاغذية والعقاقير، إن التحقيق في تفشي المرض مستمر لتحديد ما إذا كانت أي منتجات أخرى مرتبطة بالمرض، كما تم تحديد حالات السالمونيلا ذات البصمة الوراثية المماثلة لحالات الولايات المتحدة في كندا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن علامات عدوى السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى وتقلصات المعدة بين 6 ساعات و6 أيام بعد التعرض للبكتيريا، وعادة ما يمرض الناس لمدة تتراوح بين 4 و7 أيام.

والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بشكل شديد، وفي بعض الحالات، يمكن أن تنتشر العدوى من الأمعاء إلى أجزاء أخرى من الجسم وتتطلب دخول المستشفى.

وتحث مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أي شخص يعاني من أعراض التسمم بالسالمونيلا، على الاتصال بالطبيب وكتابة ما تناوله في الأسبوع الذي سبق المرض، مع إبلاغ قسم الصحة والتواصل مع المحققين الصحيين بشأن مرضهم.

وسجلت السلطات حالات عدوى في ولايات أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، إنديانا، إلينوي، أيداهو، أيوا، كانساس، كنتاكي، مين، ماريلاند، مينيسوتا، ميزوري، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، نيويورك، نورث كارولينا، نورث داكوتا، أوهايو، أوريجون، بنسلفانيا، ساوث كارولينا، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ويسكونسن، ووايومنج.