شكرا لقرائتكم خبر عن العيد واللحمة.. لماذا يحتاج كبار السن بصفة خاصة لتناول اللحوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم من الأطعمة المميزة لعيد الأضحى والتي لها أهمية لكبار السن فوق سن السبعين، بصفة خاصة، حيث يحتاج الجسم للبروتين لتعويض وبناء وإصلاح العضلات والعظام وللحفاظ على صحة جيدة ولكن يجب على كبار السن تناول اللحوم بدون إفراط في هذا التقرير نتعرف على أسباب احتياج كبار السن للحوم وفوائدها لهم، بحسب موقع "carnisostenibili".

وبعد سن السبعين، يحتاج الإنسان إلى سعرات حرارية أقل لأنك لا تتحرك كثيرًا كما يتباطأ التمثيل الغذائي في هذا العمر ولكن للبقاء في صحة جيدة ، لا يزال الجسم يحتاج إلى نفس الكمية من العناصر الغذائية، وبعضها، مثل البروتينات.

ومع تقدم العمر يحدث انخفاض في إفراز حمض المعدة ، مما قد يحد من امتصاص الحديد وفيتامين ب 12.على مر السنين ، يقلل الجسم تدريجياً من الشعور بالجوع والعطش. كما تصبح الآليات التي تنظم تخليق الكربوهيدرات والبروتينات أقل كفاءة حتى تذوق الطعم.

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وتعتبر اللحوم جزءًا من نظام غذائي متوازن لكبار السن ويوصى باستهلاكها حيث أنها توفر بروتينًا ذا قيمة بيولوجية عالية وعناصر نادرة بما في ذلك الحديد وفيتامين B12 والزنك والسيلينيوم.

وبمجرد وصولك إلى مرحلة البلوغ، تبدأ كتلة العضلات في الانخفاض ويتسارع معدل انخفاضها بعد سن الخمسين: حيث تمثل العضلات حوالي 45٪ من وزن الجسم بين سن 20 و 30، وتنخفض إلى 27٪ فقط في سن 70.

ويرتبط نقص فيتامين ب 12 عند كبار السن بانخفاض الذاكرة والسمع والمغذيات الأخرى المعرضة للخطر عند كبار السن هي نقص الزنك ، الذي يشارك في عملية التئام الجروح، في الرؤية والتذوق والشم وتم العثور على معظم الاحتياجات الغذائية في كبار السن في اللحوم و الأطعمة ذات الأصل الحيواني.