دراسة: المشي ساعة يوميا يقي من الموت المبكر

الأحد 2 أغسطس 2020

توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك طريقة بسيطة لتعزيز متوسط العمر المتوقع، والتي تكمن في المشي لمدة ساعة تقريباً كل يوم.



فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن مفتاح العيش لفترة أطول يكمن في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حسب ما نشرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية وفق صحيفة الشرق الأوسط.

ونقلا عن الصحيفة، فقد أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن طريقة المشي توصف بـ"العلاج المعجزة الذي كنا ننتظره جميعا". حيث يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على تجنب الموت المبكر بسبب الأمراض المختلفة، ما يعزز زيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

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وتكمن إحدى أسهل الطرق وأفضلها لتحسين الصحة العامة وتعزيز طول العمر في المشي بسرعة كل يوم، وفقا للهيئة.

من جانبه، قال أندرو ميرل اختصاصي التغذية إنه على الجميع التفكير في المشي بسرعة لمدة 60 دقيقة كل يوم، مؤكدا أنه ليس ضروريا استكمال هذه الصورة دفعة واحدة، ويمكن توزيع هذا التمرين طوال اليوم، لجعله أكثر راحة. مضيفا أنه يجب أيضا الجمع بين المشي وتمارين القلب والأوعية الدموية الأكثر كثافة. وكتب على مدونته "لقد وجدت أن التمرين هو مُحسن قوي للأداء على أساس يومي، وأنا الآن أعرف كيفية التمرين لزيادة العمر الصحي".

وتؤكد الدراسة انه إذا لم تكن لديك القدرة على ممارسة ساعة كاملة من المشي كل يوم، فهناك بدائل سهلة أيضا، بينها 15 دقيقة فقط من التمارين كل يوم يمكن أن توفر لك بعض الفوائد. ومقابل كل 15 دقيقة إضافية من النشاط اليومي الذي تقوم به كل يوم،

ينخفض خطر الوفاة المبكرة بنحو 4%، كما زعم العلماء. وستضيف أيضا حوالى ثلاث سنوات إضافية إلى متوسط ​​العمر المتوقع.