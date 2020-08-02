شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فائدة للرضاعة الطبيعية..الوسيلة الآمنة لتغذية طفلك وحمايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بالأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام، فى الفترة من 1 إلى 7 أغسطس، وقد تم تنظيم هذه الحملة العالمية لأول مرة من قبل التحالف العالمى للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية (WABA) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف في عام 1992، في محاولة لزيادة الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الـ6 الأولى من حياة الطفل.



تشعره بالامان

ووفقا لموقع Verywellfamilyهناك العديد من الفوائد للرضاعة الطبيعية للأم والطفل.. أولا: حليب الثدي هو الغذاء الصحي لطفلك..

توفر الرضاعة الطبيعية لطفلك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والتنموية، تساعد المكونات الطبيعية الموجودة في حليب الثدي على حماية طفلك من المرض أثناء الرضاعة، كما أنها تستمر في تزويد طفلك بصحة أفضل أثناء نموه، حتى بعد الفطام.





تشجيع الرضاعة الطبيعية

ثانيا: حليب الثدي سهل الهضم أيضًا لحديثي الولادة

يصنع جسمك حليب الثدي خصيصًا لطفلك، يسهل هضمه من التركيبة، وقد يساعد في منع الغازات والمغص، كما أن حركات الأمعاء عند الرضاعة الطبيعية ليست كريهة الرائحة، يميل الأطفال الذين يعانون من الرضاعة الطبيعية إلى الشعور بالإسهال والإمساك أيضًا.

ثالثا: الرضاعة الطبيعية مفيدة لصحتك

تميل النساء اللاتي يرضعن من الثدي إلى التعافي من الولادة بشكل أسرع من النساء اللواتي اخترن عدم إرضاع أطفالهن.

رابعا: تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي..

خامسا: تقلل أيضًا من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مع تقدمك في العمر.



الراضعة الطبيعية مفيدة وامنة لطفلك

خامسا: طعم حليب الثدي جيد ومستساغ لطفلك..

حليب الثدي حلو وكريمي، نكهته مختلفة كثيرًا، ويمكن القول إنها أفضل من تركيبة من الالبان الأخرى.

سابعا: يمكن أن يكون اللبن أيضًا مريحًا لطفلك

يمكن أن يشعر الطفل الخائف أو المصاب أو المريض بالراحة من الرضاعة الطبيعية.

ثامنا: الرضاعة الطبيعية مريحة

هي الطريقة المثلى لتغذية طفلك بأفضل درجة حرارة، حيث لا تحتاجى إلى اعداد الرضعة وتسخينها، ولا توجد زجاجات لتنظيفها بعد الرضاعة.

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تاسعا: الرضاعة الطبيعية اقتصادية

الرضاعة الطبيعية يمكن أن توفر لك آلاف الجنيهات، إذا كنت ترضعى طفلك حصريًا، فلن تحتاجى إلى شراء الحليب الصناعي، والزجاجات واللوازم، تساعد الرضاعة الطبيعية أيضًا في الحفاظ على صحة طفلك، مما قد يقلل من التكاليف الطبية ويقلل من المجهود لرعاية طفل مريض.



الرضاعة الطبيعية وفوائدها

عاشرا: الرضاعة الليلية أسرع وأسهل

عندما ترضعين طفلك، ليس عليك صنع زجاجات دافئة في منتصف الليل، يمكن أيضًا أن تكون الرضاعة الطبيعية مريحة لك، أثناء الرضاعة الطبيعية، يطلق جسمك هرمونًا يسمى الأوكسيتوسين، وهو هرمون يشعر بالرضا ويشجع على الاسترخاء، كما يوفر لك الوقت كل يوم لأخذ قسط من الراحة، والجلوس، وقضاء وقت ممتع مع طفلك.

حادى عشر: تؤخر الدورة الشهرية ويعمل بمثابة وسيلة تحديد نسل طبيعية

يمكن للرضاعة الطبيعية أن تمنع الدورة الشهرية من العودة لمدة من 3-6 أشهر أو أكثر، عادة، يعود الحيض بعد شهر واحد تقريبًا من التوقف عن الرضاعة الطبيعية حصريًا.

ووفقا لموقع " EFCNI"، يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا خلال الأسبوع الأول من أغسطس في أكثر من 120 دولة حول العالم. ويحتفل الأسبوع بتوقيع إعلان إنوشنتي في أغسطس 1990.

الهدف الذي حدده التحالف العالمى من أجل الرضاعة الطبيعية " WABA " كان إعادة تقديم ثقافة الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم كمصدر أساسي لتغذية الطفل، والتي يمكن أن تساعد في حماية الطفل من الأمراض الفتاكة المختلفة بما في ذلك الالتهاب الرئوي، كما أنه ضروري للنمو السليم للطفل وبناء مناعة قوية.



اليوم العالمى للرضاعة الطبيعية

يعمل التحالف العالمى من أجل الرضاعة الطبيعية WABA كل عام تحت موضوع معين من أجل تسهيل أهدافه، بالنسبة لعام 2020، فإن موضوعهم هو "دعم الرضاعة الطبيعية لكوكب أكثر صحة"، في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس، سيعمل تحالف " WABA "، على تسليط الضوء على كيفية تأثير الرضاعة الطبيعية للرضع على الاطفال

وقال الموقع، يستفيد الأطفال المبتسرين (والمولودين في المستشفى) من الرضاعة الطبيعية أكثر من أقرانهم المولودين منذ فترة طويلة، ومع ذلك، فإنهم يرضعون أقل، تختلف الأسباب، في كثير من الأحيان، هم غير قادرين جسديًا على الرضاعة الطبيعية لأنهم ليسوا قادرين على المص والبلع على سبيل المثال أو أن نظامهم الهضمي ليس ناضجًا بعد.