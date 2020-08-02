شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تنقل أجساما مضادة من الأم للطفل وتقوى المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن الرضاعة الطبيعية تحمى الأطفال من الأمراض لكى تنمو أجسادهم بطريقة صحية ، كما لها دورا فعال في تقوية مناعتهم عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2020.

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابها بموقع تويتر، صورة لانفوجراف حول الرضاعة الطبيعية، وعلق قائلاً:" عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الأطفال من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل".





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وأضاف:" ماذا بوسع الأم أن تفعله؟.. احصلي على حقائق عن الرضاعة الطبيعية قبل أن تضعي مولودك، حاولي أن ترضعي طفلك بعد ولادته رضاعة طبيعية في أول ساعة من عمره ، ولا تخافي من طلب المساعدة لتعلم الرضاعة الطبيعية ، و احصلي على الكثير من الأغذية الصحية والمياه والراحة".

يشار إلى أن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وجه رسالة حول الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2020، والتى يتضح من خلالها أن موضوع الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية 2020 هو "دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة"، وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، حسب الرسالة المنشورة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والموقع الرسمى للمنظمة، إنه "تماشياً مع هذا الموضوع، تدعو منظمة الصحة العالمية واليونيسيف الحكومات إلى حماية وتعزيز حصول المرأة على مشورة متمرِّسة فى مجال الرضاعة الطبيعية، وهو عنصر حاسم فى دعم الرضاعة الطبيعية".