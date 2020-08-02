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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل العلماء على مستوى العالم بسرعة فائقة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد حتى الآن، هناك أكثر من 155 مرشحًا للقاح في مراحل مختلفة من التجارب السريرية و26 منهم وصلوا إلى مرحلة التجارب البشرية، ومن بينهم 5 لقاحات محتملة فى المرحلة الثالثة أو الأخيرة من التجارب السريرية، ولكن حتى إذا توصل العلم للقاح فيروس كورونا يجب الاستمرار في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وفي السطور التالية نتعرف على سبب استمرار هذه الاحتياطات الوقائية رغم ابتكار لقاح، بحسب موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب ارتداء الكمامة حتى بعد نجاح لقاح كورونا؟

أولاً بما أن اللقاحات تم تطويرها بسرعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد لا يكون لدينا لقاح فعال تمامًا في توفير المناعة ضد الفيروس.

وعلى الرغم من أن اللقاحات قد تقلل من فرص إصابة مريض كورونا بالعدوى مرة أخرى بل وتقلل من احتمالات ظهور الأعراض، فقد لا توفر على الفور حماية كاملة ضد الفيروس التاجي الجديد أو تمنع الناس من الإصابة بالعدوى معًا.

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حتى الآن ، يهدف المرشحون للقاحات إلى توفير ما لا يقل عن 60 إلى 70 % من الفعالية في الوقاية من عدوى COVID-19.

اللقاح ليس حلاً سحريًا لوباء كورونا

وفقًا لتقرير نشر في Science ، قالت ماريا إيلينا بوتاتزي ، مطورة لقاح في كلية بايلور للطب، "إن اللحظة التي تحصل فيها على لقاح لا تعني أنك ستضع كمامتك في سلة المهملات. هذا لن يحدث. آمل ألا يعتقد الناس أن هذا سيكون الحل السحري للجميع "، مضيفة أن هذا يعني في الأساس أنه ستكون هناك حاجة لاحقة إلى لقاحات منقحة وأكثر قوة والتي ستزيد فعاليتها في الوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي وقد تستغرق هذه الرحلة بأكملها بعض الوقت.