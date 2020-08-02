تناولوا هذه الأطعمة للتقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والاضطرابات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 أغسطس 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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لاسيما وسط تهديد جائحة “كوفيد 19” وتأثير الفيروس بصورة مباشرة على الرئتين بصورة أساسية، ظهرت حاجة ماسة للمحافظة على هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان من تعرضه لأي قصور.

وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

1- الخضروات الصليبية

تشمل عائلة الخضروات القرنبيط والملفوف، وما إلى ذلك من خضروات صليبية.

ويمكن لهذه الأطعمة تقليل خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، لأن هذه الأطعمة غنية بالكبريتافان المعروف بخصائصه المضادة للسرطان.

2- الأطعمة البرتقالية والحمراء

تشمل قائمة الأطعمة البرتقالية والحمراء أطعمة مثل: الجزر والبرتقال والفلفل وغيرها.

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وتعتبر تلك الأطعمة غنية بالكاروتينويد – وهو مضاد للأكسدة وما يمنحها هذا اللون. ويمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة حماية المدخنين من سرطان الرئة.

وفقًا لدراسة صحية صينية، يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة تقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 25 في المائة لدى غير المدخنين، وبنسبة 37 في المائة لدى المدخنين.

3- فول الصويا

تشير بعض الأبحاث إلى أن هرمون الإستروجين قد يلعب دورًا في سرطان الرئة، كما يلعب دور مماثل في تطور سرطان الثدي. وبما أن أطعمة الصويا تساعد في إبقاء الهرمون تحت السيطرة، فقد يكون تضمين فول الصويا في نظامك الغذائي فكرة جيدة لإبقاء سرطان الرئة بعيدا عنك.

4- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتساعد هذه المغذيات في الحفاظ على صحة الرئتين من خلال تقليل تأثير دخان السجائر في الرئتين.

5- الخضروات الخضراء

الخضروات الخضراء مثل السبانخ غنية بالفولات، ويمكن أن تساعد في منع سرطان الرئة.

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين ب، الذي يحمي الخلايا من مسرطنات التبغ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.