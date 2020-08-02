عشبة الاسبغول للتنحيف 

عشبة الإسبغول Ispaghula أو القطونة Psyllium، تعرف أيضاً بلسان الحمل، الحرمل أو لقمة النعجة، وتتخذ علمياً اسم Plantago Ovata، أما شعبياً تشتهر بأنها "نبتة المعجزة" بسبب تأثيراتها المفيدة على صحة الجسم، فهذه النبتة التي استخدمت منذ مئات السنين في الطب البديل وما زالت إلى اليوم تدخل في تركيبة العديد من العقاقير التي تساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم، علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وتسكين الالتهابات.

تنمو عشبة الإسبغول في الهند التي تعد أكبر مصدر لها في العالم، في حين أن الولايات المتحدة على رأس الدول المستوردة لأغراض صناعية، من بينها إنتاج الصمغ، صناعة الأدوية والمواد التجميلية.

فوائد عامة لعشبة الإسبغول



تحتوي عشبة الإسبغول على مركب ليفي يسمى الميتاموسيل Metamucil يضاف إلى المكملات المضادة للإمساك ويعمل كالإسفنج، يقوم بامتصاص الماء في الأمعاء، الكوليسترول الفائض، الدهون الثلاثية الضارة، بعض المواد السامة والمعادن الثقيلة وتخرجها مع الفضلات من الجهاز الهضمي، ما يخفف من حدة الإسهال والإمساك، كما تقي من تصلب الشرايين وأمراض الضغط .

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فوائد عشبة الإسبغول للتنحيف



هذه الخصائص التي تمتاز بها عشبة الإسبغول تساعد على التنحيف، فعند تناولها، تتكون مادة هلامية في المعدة، ما يعزز الشعور بالامتلاء، وبالتالي التقليل من كمية الطعام المتناولة. وبالرغم من ذلك، فقد اختلفت نتائج الأبحاث التي أجريت لدراسة تأثير عشبة الإسبغول في الشهية وإنقاص الوزن، إذ بينت دراسة نشرتها في مجلة Appetite عام 2016 أن تناول 6.8 غرامات من عشبة الإسبغول قبل وجبتي الفطور والغداء لمدة 3 أيام فقط، يخفف من الشعور بالجوع ويمنح شعوراً بالامتلاء لمدة أطول بين الوجبات مقارنة بمجموعة التي لم تتناول العشبة. بالمقابل،أظهرت دراسة أخرى تم نشرها في مجلة International Journal of Preventative Medicine عام 2016، أن تناول مكملات عشبة الإسبغول لمدة 12 أسبوعاً لم يبدِ أي تأثير في الوزن أو قياسات الجسم لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني اللاكحولي أو التهاب الكبد.

كيفية استخدام عشبة الإسبغول



تستخدم بذور عشبة الإسبغول كمكملات غذائية وتتوفر كقشور، كبسولات، حبيبات، أو كمسحوق، يمكن إضافتها إلى حبوب الفطور والمخبوزات.

هذا وينصح بشرب كمية كبيرة من الماء عند استخدام بذور عشبة الإسبغول وبأوقات بعيدة عن موعد الأدوية، سواء قبل أو بعد بفترة تتراوح بين ½ ساعة إلى ساعة من موعد الدواء.

أما الطرق الصحيحة لتناول عشبة الإسبغول حسب نوعها، فهي كالتالي:

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• المسحوق



 يمزج مسحوق عشبة الإسبغول مع كوب من المياه أو أي نوع من العصائر.

 يحرك المزيج جيداً حتى ذوبان مسحوق الإسبغول تماماً.

 تضاف كمية من المياه في حال ملاحظة أن المزيج متماسك أو ثقيل بعض الشيء.



• الحبوب



يتم تناولها عبر الفم بعد تذويبها مع كمية من المياه أو العصير تقدر بكوب أو ما يزيد عنه بقليل.



• الرقاقات

مضغ بشكل جيد قبل بلعها.

وصفة عشبة الإسبغول للتنحيف



• تضاف ملعقتان كبيرتان من عشبة الإسبغول إلى كوب من الماء النغلي أو الحليب أو اللبن.

• يضاف السكر أو العسل.

• يقلب المزيج جيداً، ثم يتم تناول قبل الوجبات الغذائية بـ ½ ساعة.

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محاذير استخدام عشبة الإسبغول



بالرغم من منافع عشبة الإسبغول العديدة، إلا أن تناولها قد يؤدي بالمقابل إلى الإصابة بالغازات، الانتفاخ، الإسهال، أو الإمساك لدى الذين لا يتناولون الألياف بشكل منتظم، أو لا يشربون السوائل بالتزامن مع تناول الألياف.

• قد تتسبب عشبة الإسبغول برد فعل تحسسي، ما يستدعي استشارة الطبيب عند حدوث أعراض محددة، كصعوبة في التنفس، حكة، طفح جلدي، انتفاخ في منطقة الوجه والحلق وتقيؤ.

• لا ينصح الذين يعانون من الانسداد المعوي بتناول عشبة الإسبغول، أو صعوبة في البلع، التشنج، ضيق أو انسداد في القناة الهضمية.

• لا ينصح مرضى الكلى أو الذين يستخدمون أدوية معينة بتناول عشبة الإسبغول، فقد يتداخل الإسبغول مع الأدوية التي يتناولونها، ما يقلل من فعاليتها أو يزيد من آثارها الجانبية، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف، وهذه الأدوية هي:

 دواء الكاربامازيبين Carbamazepine، وهو أحد أدوية علاج الصرع.

 دواء الديجوكسين Digoxin للقلب.

 الليثيوم Lithium لعلاج الاضطرابات النفسية.

 الإنسولين Insulin دواء للسكري.

• لا يجب أن يتناولها الأطفال إلا بعد استشارة الطبيب.