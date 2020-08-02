تزايد ضحايا "الشاورما المسمومة".. الصحة الأردنية تكشف السر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت أزمة التسمم الغذائي في الأردن، الأحد، بعد أن استقبل مستشفى الأمير حسين، 30 شخصا يعانون من أعراض التسمم جراء تناول وجبات الشاورما، وهم من فئات عمرية مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، الأحد، تشكيل خلية أزمة تضم عددا من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى المدعي العام، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالة التسمم الغذائي.





جاء ذلك بعد أيام من تسجيل حوالي 850 حالة تسمم غذائي، بينهم حالتا وفاة، بسبب تناول وجبة "شاورما" من أحد مطاعم الوجبات السريعة في منطقة مخيم البقعة الواقعة في نطاق محافظة البلقاء، إلى الشمال الغربي من العاصمة عمّان.

ونقلت صحف محلية عن مصادر قولها إن سبب الإقبال الكبير على تناول وجبات الشاورما من المطعم، يعود إلى تقديم عرض "وجبة الشاورما" بسعر دينار واحد فقط (أقل من دولارين).

وعن مصدر الشاورما المسمومة، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، الأحد، إنّ نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم، هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.





وعن سر تزايد عدد ضحايا التسمم، كشف الوزير الأردني، أنه تم ضبط 5 أطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نصف طن من البطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد، الأمر الذي تسبب باتساع المنطقة الجغرافية لحالات التسمم.

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وأشار جابر إلى أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم في عمّان بصورة احترازية، لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوضح جابر، أن عدد الإصابات الموجودة بالمستشفيات وصل إلى 57 إصابة، مؤكدا أن الوزارة تتابع الحالات المصابة، وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء.





بدوره، قال مدير مديرية صحة البلقاء الدكتور وائل العزب، لتلفزيون ”المملكة“، إنّ المصابين من مختلف الفئات العمرية، وأوضاعهم الصحية ما بين متوسطة إلى جيدة و مستقرة، وتم إدخالهم إلى مستشفى الأمير حسين، ومستشفى السلط في المحافظة.

كانت السلطت الصحية في الأردن، سجلت وفاة شخصين وإصابة 850 آخرين في حادث تسمم جماعي في مخيم البقعة، قبل أيام، في حين لا تزال 57 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات محافظة البلقاء جراء تلك الحادثة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية، كشفت في وقت سابق، أن حادثة التسمم الجماعي في البقعة، الثلاثاء، كانت جراء وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج بجرثومتي انتيركوكس فيكالس وكامبيلوباكتر، بحسب الفحوص المخبرية.



