شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل الأطباء أكثر عرضة لكورونا بـ3 أضعاف رغم ارتداء معدات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كوليدج لندن أن ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند رعاية المرضى المصابين بكورونا ليس كافياً للتخلص تمامًا من خطر الفيروس على العاملين في المجال الطبي، وقد وجدت الدراسة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يرتدون القفازات والعباءات والأقنعة الواقية لا يزالون يواجهون خطر الإصابة بالفيروس 3.4 مرة مقارنةً بعامة الناس.





وبحسب موقع "CNN" وجدت الدراسة أيضاً أن الأمريكيين من أصل أفريقي ولاتيني كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بخلاف نظرائهم من ذوي البشرة البيضاء، وكتب الباحثون: "أبلغ ما يزيد قليلاً عن 20 % من العاملين في مجال الرعاية الصحية عن عرض واحد على الأقل مرتبط بعدوى بكورونا مقارنة بـ 14.4 % من عامة السكان؛ وكان التعب وفقدان حاسة الشم أو التذوق والصوت الأجش عرضاً متكررًا بشكل خاص ".

واستخدم الباحثون تطبيق COVID Symptom Tracker لدراسة بيانات أكثر من 2 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من 100 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لكورونا في الولايات المتحدة وبريطانيا بين 24 مارس و 23 أبريل.

ووجد أكثر من 2700 حالة لكورونا لكل 100.000 عامل في مجال الرعاية الصحية مقارنة بما يزيد قليلاً عن 240 حالة لكل 100.000 بين عامة السكان.

وكتب الباحثون: "بعد احتساب الاختلافات في الاختبار للعاملين في مجال الرعاية الصحية مقارنة بالمجتمع العام، يقدر الباحثون أن العاملين في الخطوط الأمامية أكثر عرضة بنسبة 3.4 مرة للإصابة بكورونا".

وقال سيباستيان أورسيلين، أستاذ الدراسة في كينجز كوليدج لندن وكبير الباحثين في الدراسة: "إن البيانات واضحة في الكشف عن أنه لا يزال هناك خطر مرتفع من الإصابة بعدوى كوفيد 19 على الرغم من توافر معدات الوقاية الشخصية".

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وقال أوسيلين إن الباحثين لم يكتشفوا فقط أن العاملين في مجال الرعاية الصحية من الأقليات لديهم خطر متزايد للإصابة بـ Covid-19، بل وجدوا أيضًا أنهم أكثر عرضة للإبلاغ عن نقص معدات الوقاية الشخصية الكافية وقالوا إنهم أجبروا على إعادة استخدام المعدات بشكل متكرر.

وجدت الدراسات السابقة أن 10-20٪ من حالات الإصابة بالفيروسات التاجية تحدث بين العاملين في الخطوط الأمامية.

وقال الدكتور أندرو تشانج ، مؤلف الدراسة ومدير علم الأوبئة السرطانية في مستشفى ماساتشوستس العام: "تقدم دراستنا تقييماً أكثر دقة لحجم زيادة خطر الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية مقارنة بالمجتمع العام".

في وقت إجراء الدراسة، كان مقدمو الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعانون من نقص حاد في القفازات والأثواب وأقنعة الوجه.

واقترح البحث أن أنظمة الرعاية الصحية يجب أن تضمن توافر معدات الوقاية الشخصية بشكل كافٍ وأن تضع استراتيجيات إضافية لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من COVID-19 ، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات سوداء وآسيوية وأقليات عرقية

ونشرت الدراسة أمس الجمعة في مجلة لانسيت العامة للصحة.