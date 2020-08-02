شكرا لقرائتكم خبر عن لو تقلت في اللحمة.. 6 مشروبات طبيعية "ديتوكس" لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماء الديتوكس من المشروبات الطبيعية التي يمكنك أن تشربها لتخليص جسمك من السموم وللمساعدة على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ما عليك سوى إضافة أحد المكونات الغذائية إلى الماء، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 6 مكونات طبيعية يمكن عملها ديتوكس لتحسين الهضم، خاصة بعد تناول اللحوم والفتة والوجبات الدسمة في عيد الأضحى المبارك، بحسب موقع creativehealthyfamily.

6 مكونات ديتوكس لتحسين صحة الجهاز الهضمي

الحفاظ على رطوبة جسمك هو أمر أساسي لعملية الهضم الجيدة ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويساعد على طرد السموم الضارة من الجسم بينما يمكن تحقيق ذلك عن طريق شرب المياه العادية، ويساعد الديتوكس على التخلص من السموم الزائدة.

تعد هذه المكونات الستة التي تساعد في التخلص من السموم وتحسن صحة الجهاز الهضمي رائعة لتعزيز جهازك المناعي وتنظيف السموم الضارة.

1- ديتوكس الليمون

تساعد نسبة عالية من فيتامين ج أو ماء الليمون على تكوين إنزيمات هضمية إما أن تعصر ليمونة واحدة أو تضعها كشرائح رقيقة في الماء.

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2- خل التفاح

يمكن أن تؤدي إضافة 2-3 ملاعق صغيرة من الخل إلى الماء إلى إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في توازن مستويات الحموضة في الجسم.

3- أوراق النعناع الطازجة

يمكن لأوراق النعناع تحسين تدفق الصفراء ووظائف الغدد اللعابية كما أنها تنتج إنزيمات هضمية تساعد على امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية في الطعام يمكن أن تساعد أوراق النعناع أيضًا في تخفيف اضطراب المعدة.

4- الخيار

الخيار غني بالألياف، مما يساعد على الهضم وحركات الأمعاء الصحية أضف شرائح رقيقة من الخيار إلى كوب الماء الخاص بك.

5- القرفة

أضف عصا من القرفة إلى الماء لتحسين الهضم يمكن أن يساعد في تخفيف القولون العصبي عن طريق قتل البكتيريا والتئام الجروح في الجهاز الهضمي.

6- الزنجبيل

الزنجبيل معروف بتخفيف التقلصات والغازات والانتفاخ وعسر الهضم وإضافة قطع الزنجبيل الطازج إلى الماء، ونقعه طوال الليل سيسمح ذلك للماء بامتصاص العناصر الغذائية.