معالجو المصابين بكورونا مهددون بالفيروس أكثر من غيرهم

الأحد 2 أغسطس 2020

أظهرت دراسة أن المعالجين يواجهون في أبريل خطرا أعلى بأكثر من ثلاث مرات للإصابة بكوفيد-19 مقارنة مع غيرهم.



وحللت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "ذي لانست" بيانات أدخلها مستخدمون في تطبيق مخصص لمرضى كوفيد-19 عبر هواتفهم الذكية بين 24 مارس و23 أبريل، في بريطانيا والولايات المتحدة.

وقارن معدو الدراسة مخاطر الإصابة بالعدوى بين المعالجين الذين يحتكون مباشرة مع المرضى وباقي المستخدمين.

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وكان عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 2747 لكل مئة ألف معالج كانوا يستخدمون التطبيق، في مقابل 242 مصابا لكل مئة ألف مستخدم من باقي الفئات السكانية.

ومع أخذ الفروق في إمكان إجراء فحوص لدى المعالجين وباقي السكان في الاعتبار، خلص معدو الدراسة إلى أن "المعالجين يواجهون خطرا أعلى بـ3,4 مرات للإصابة بكوفيد-19".

وقد شارك حوالى 2,6 مليون مستخدم في بريطانيا و182 ألفا و408 مستخدمين في الولايات المتحدة في الدراسة عند بدئها. ومع التغاضي عن الأشخاص الذين استخدموا التطبيق لفترة تقل عن 24 ساعة وأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس مسبقا، بلغ عدد المشتركين في الدراسة 2,1 مليون بينهم 99795 عرّفوا عن أنفسهم بأنهم معالجون على تماس مباشر مع المرضى.