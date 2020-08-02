شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة لصحة القلب.. استشاري يوضح أفضل وقت لتناول الفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الوقت الأمثل لتناول الفاكهة، لتحقيق أفضل استفادة صحية من تناولها. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الإكثار من تناول الفواكه مفيد لصحة القلب، وأفضل وقت لتناولها أن يكون على معدة فارغة إما قبل الأكل بساعة أو بعده بساعتين، وليس بعد الوجبة الدسمة مباشرة”. Advertisements

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