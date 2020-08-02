شكرا لقرائتكم خبر عن طبق السلطة ضرورى لمرضى السكر فى عيد الأضحى والمشروبات الغازية ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد سامح رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس أن مريض السكر يستطيع الإستمتاع بكل العادات الغذائية المرتبطة بعيد الأضحى، ولكن مع اتباع بعض النصائح المهمة لمنع حدوث مضاعفات لمريض السكر خلال عيد الاضحى..

نصائح لمريض السكر فى عيد الاضحى:

أولا: يمكن لمريض السكر تناول اللحوم بكميات معقولة، ولكن عليه عدم الإكثار من تناول اللحوم، لأنها تضر بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، فعليهم تناول كميات محدودة بقطعة صغيرة من اللحوم.

ثانيا: الاقلال من تناول الدهون وكما هو معلوم فان لحم الضأن يحتوى على كمية كبيرة من الدهون مقارنة بلحم البقر، والجاموس.

ثالثا: إعداد الطعام بطريقة تسمح بالتخلص من الكميات الزائدة من الدهون مثل الشوى لاستخراج الدهون منها، وإذا تم سلق اللحوم فيفضل وضع الشوربة في الثلاجة لمدة ساعة الى ساعتين بحيث تتجمع الدهون في الجزء العلوى من الشوربة، وبالتالي يمكن التخلص من جزء كبير منها لإزالتها من فوق الشوربة.

Advertisements

رابعا: كما هو معلوم فان اللحوم تستغرق وقتا طويلا في عملية الهضم، لذلك يجب أن تكون الوجبات المحتوية على اللحوم على فترات بعيدة، حوالى 8 ساعات فاصلة بين الوجبة والأخرى.

خامسا: يجب أن تكون الوجبة متكاملة بحيث تحتوى على طبق من السلطة الخضروات، وهو ما يساعد في تقليل السعرات الحرارية.

سادسا: يجب الحرص في الأعياد على زيادة المجهود العضلى، حيث أن قلة المجهود العضلى في الأعياد مع تناول الكثير من الأطعمة، يؤدى إلى تراكم السعرات الحرارية، ويضر الجسم.

سابعا: وبالنسبة للمشروبات، فإن شرب الماء لا غنى عنه، خصوصا مع تزامن الأعياد مع موجة الحر هذا العام، لذلك يجب على مريض السكر بالذات، تناول كميات كبيرة من الماء، ويجب الاقلال من تناول المياه الغازية، حيث أن العطش بسبب فقد السوائل من الجسم يجب تعويضه بالماء فقط، وليس بتناول عصائر أو مياه غازية تحتوى على الكثير من السكر، يمكن استبدالها بعصير الليمون، والكركدية، والتمر هندى.

ثامنا: تناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية، مثل الفواكه، وهى أهم بكثير من تناول الأدوية التي تحتوى على الفيتامينات، والمعادن، لذلك ننصح بتناول المأكولات الطبيعية لزيادة مناعة الجسم في ظل تفشى فيروس كورونا.