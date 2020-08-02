شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يقتل سرطان الثدي وينهي عصر الجراحة و «الكيماوي» والان مع التفاصيل

الأحد 2 أغسطس 2020 كشف علماء أمريكيون تطويرهم عقاراً نانوياً يقتل خلايا سرطان الثدي، دون آثار جانبية.

Advertisements ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن قائد الفريق بجامعة أركنساس أستاذ الكيمياء الحيوية حسان بيزوي، أن المادة فعالة ضد السرطان الثلاثي السلبي الأكثر عدوانية. وأوضح أن البحث المنشور بمجلة Advanced Therapeutics يوم أمس "الإثنين" يؤكد أن العقار بديل ناجع للجراحة، إذ تعتمد طريقة العلاج على تعريض المواد الحساسة للضوء، ما يولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية، ما يغني عن العلاج الكيماوي.

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