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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد الأضحى.. هدايا تذكارية وبرامج ثقافية للحجاج والان مع التفاصيل
الأحد 2 أغسطس 2020
قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية والبرامج الثقافية والمحاضرات التوعوية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، لضيوف الرحمن، احتفالا وابتهاجا بعيد الأضحى المبارك لموسم حج 1441هـ.
جاء ذلك خلال وجودهم في مشعر "منى" طوال أيام التشريق، التي حظيت بتفاعل من قبل الحجيج.
ونظرًا لظروف الحج الاستثنائي والإجراءات الوقائية المتبعة في التباعد المكاني، أقيمت المحاضرات عن بعد ونُقلت عبر الشاشات الموجودة في غرف الحجاج، كما تم إرسال أسئلة المسابقات الثقافية عبر مجموعات "واتس آب" على الهواتف الذكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وحظي الفائزون والفائزات بمجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل "الأكواب وأعواد البخور، والحقائب النسائية، والساعات والأساور"، وقدمت لهم بعد تعقيمها وتغليفها، لسلامة ضيوف الرحمن، مع إرفاق بطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.
وتضمنت الأنشطة المقدمة للحجاج التي يشرف على تنفيذها قادة وقائدات المجموعات ومسؤولات الأدوار، "مسابقتي أعمال الحج وبسلام آمنين"، و"لقاءات وتنبيهات صحية"، و"عرض لفتاوى الحج"، و"محاضرات دينية عن قيم الحج الحضارية".
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