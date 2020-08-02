تركي آل الشيخ يشعل "السوشيال ميديا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة العين الرياضية السبت 2020/8/1 10:14 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/8/1 10:14 م بتوقيت أبوظبي

أشعل تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأنباء التي أشارت لتعرضه لوعكة صحية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى تعرض آل الشيخ لوعكة صحية، ليضطر إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عاجل. ونشر الإعلامي المصري عبدالناصر زيدان صورة لآل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تركي آل الشيخ يخضع لملاحظة دقيقة في مستشفى ويل كورنيل الطبي بنيويورك بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ".

Advertisements الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المصرية تسببت في حالة كبيرة من التفاعل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعبرت الجماهير عن دعواتها بالشفاء العاجل لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية. الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ لم يصدر أي تعليقات حول حالته الصحية حتى الوقت الراهن. يُذكر أن تركي آل الشيخ حرص على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة على مدار الفترات الماضية، للاطمئنان على حالته الصحية.

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