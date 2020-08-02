شكرا لقرائتكم بدون أدوية أو جراحة.. إليكم أفضل طرق تخفيف آلام الورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر موقع WebMD موضوعًا يتضمن عدداً من النصائح لتخفيف آلام الورك لتجنب تداعي الحالة والوصول إلى مرحلة تناول أدوية أو إجراء عمليات جراحية:

1. إنقاص الوزن

إن كل 5 كيلوغرامات من الوزن الزائد الذي يحمله جسم الإنسان، يقابله ما يمثل نحو 25 كيلوغرامًا إضافيًا من الضغط على الوركين والركبتين. إن إنقاص وزن الجسم بشكل مناسب يساعد على تخفيف ألم الورك ويجعل التنقل والحركة أسهل.

2. تقليل الأحمال

لا يقتصر الأمر على ما يحمله جسم الإنسان من دهون وشحوم زائدة فقط، حيث إن الوركين تتحملان أيضًا عبء وزن أي شيء يحمله الإنسان بين يديه أو على ظهره. ينصح الخبراء بالتخلص من هذا العبء وتلك الضغوط من خلال استخدام، على سبيل المثال لا الحصر، عربة يدوية عن التسوق في السوبر مارك أو حقائب يتم جرها على عجلات وضبط وضعية حقيبة الظهر، لمن يستخدمون حقيبة ظهر، بحيث يكون الوزن موزعًا على الظهر والكتفين.

3. الحركة للراحة

من المنطقي أن يقوم الشخص بأخذ فترة راحة حتى يخفف ألم الورك. وبمجرد تحقيق هذا الغرض، يجب العمل على ممارسة الحركة لضمان راحة الوركين من خلال تقوية عضلات الفخذين. يمكن اختيار تمارين ذات تأثير منخفض مثل المشي أو السباحة أو اليوغا لتقوية عضلات الفخذين وتخفيف ألم الوركين.

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4. تجنب الحركات العنيفة

ستساعد الحركة على تخفيف ألم الوركين، ولكن لا ينبغي القيام بممارسة الركض على المنحدرات أو أي تمرينات عنيفة. يمكن البدء ببطء مع بضع دقائق على دراجة ثابتة أو بيضاوية الشكل. وللتعويض يمكن ممارسة التدريبات لوقت أطول مع الاحتفاظ بأداء بطيء وهادئ.

5. تمارين مائية

تعد من الحلول المثالية ممارسة التدريبات والتمارين في حمام سباحة أو منتجع صحي، لأن الماء يدعم الجسم ويزيل بعض الضغط عن المفاصل. كما أن التدريبات المائية تمنح القدرة على القيام بحركات أكثر حرية ونعومة وتوفر مقاومة جيدة لتقوية العضلات. ويفضل الحصول على استشارة طبيب أو أخصائي علاج طبيعي بشأن التمارين التي تساعد على علاج مشاكل الوركين.

6. تقوية عضلات الساقين

توجد أيضًا تمارين محددة يمكن أن تساعد في علاج آلام الورك. يمكن الاستعانة بنصائح أخصائي علاج طبيعي لمعرفة التمارين التي تعزز قوة عضلات الساقين والظهر وهي الأجزاء بالجسم التي تدعم مفاصل الوركين وتخفف العبء عنهما. وينصح الخبراء بعدم الإفراط في ممارسة التمارين بشكل عام وإذا شعر الشخص بأي ألم أثناء أداء التمرينات عليه أن يتوقف على الفور.

7. كمادات باردة وساخنة

ينصح الخبراء باستخدام كمادات باردة على الوركين مباشرة يعقبها كمادات ساخنة أو الحصول على دش ساخن لتخفيف العضلات قبل ممارسة التمرينات الرياضية.

8. الكعب العالي

ويختتم الخبراء نصائحهم موضحين أنه في بعض الأحيان يكون سبب ألم الورك مباشرة تحت أصابع القدمين. تضع الأحذية ذات الكعب العالي القدم في زاوية غير طبيعية ويمكن أن تؤثر على التوازن وتناسق وضعية الجسم، مما يسبب ألمًا في الورك. يمكن ارتداء أحذية بدون كعب عال مع تجنب الوقوف لفترات طويلة في وضعية ثابتة.