شكرا لقرائتكم علماء يطورون رذاذاً يمكن أن يوقف انتشار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا، أن العلماء يقومون بتطوير رذاذ "يمكن أن يوقف" انتشار فيروس كورونا، عند رشه في الفم.

ووفق علماء مشاركين في الدراسة، فإن الرذاذ المرتقب سيعمل كحاجز لا يخترقه الفيروس، ويفقد تأثيره في التجويف الفموي البلعومي حيث يعتقد أن العدوى تبدأ في هذه المنطقة.

تعبيرية

تعبيرية

ويقول علماء إن استخدام الرذاذ سيحيّد الفيروس الذي يتكاثر في الخلايا المصابة حتى لو بدأت العدوى في هذه المرحلة الأولية، كما يحد من انتشار العدوى إلى منطقة الرئة، ما يقلل من شدة المرض.

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يأتي ذلك فيما أشار إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 17.52 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 676,442 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 152,429 حالة وفاة، وأربعة ملايين و510,793 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني، تليها المكسيك والهند وروسيا.