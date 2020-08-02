شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سكر: كورونا يصيب بعض الأشخاص بالسكر ويسبب غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحرة الحينى، رئيس وحدة السكر والغدد بكلية الطب جامعة المنيا، ضرورة أن يتحكم مريض السكر فى معدل السكر بالدم، عن طريق أخذ العلاج المحدد من طبيبه الطبيب المعالج لضبط معدلات السكر بالدم، بحيث يكون ما بين 110 إلى 120 ملليجرام بالدم قبل وجبة الإفطار، وبعد قياس السكر بعد الوجبات بساعتين يتراوح ما بين 140 إلى 150، وألا يزيد عن تلك المعدلات.

وقالت الدكتورة سحر، إن زيادة معدلات السكر بالدم ستجعل مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأيضا تجعله أكثر عرضة للمضاعفات الكثيرة لهذا الفيروس، كما تنصح بتناول الأدوية بالجرعات والمواعيد المحددة، وتناول السوائل الخالية من السكر، والإكثار من تناول المياه ما بين 2 إلى 3 لترات يوميا، وتناول الغذاء الصحى الذى يشتمل على الخضروات الطازجة، مثل طبق السلطة، والفواكه الطازجة، مع العلم أن هناك بعض الفواكه ترفع السكر بالدم، ولذلك ننصح بعدم الإكثار منها، وتناول ثمرتين فقط، مثل: التين، والعنب والتمر، والبطيخ، والشمام، وثمرة واحدة فقط من المانجو.

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وأضافت رئيس وحدة السكر والغدد بكلية الطب جامعة المنيا، أنه يجب الحرص على تناول البروتين النباتى والحيوانى الخالى من الدهون والدسم، موضحة أنه بمناسبة عيد الأضحى، والذى يكثر فيه تناول اللحوم حاصة الضأن، ننصح بعدم الإكثار منها وتجنب الدهون، حيث إن كثرة تناول اللحوم الحمراء تؤدى لزيادة حمض اليوريك بالدم، والمعروف أنه أحد العوامل السبعة التى تؤدى الى الوفاة المبكرة، لذلك ننصح بالإقلال من تناول اللحوم الحمراء، واستبدالها باللحوم البيضاء، مثل الأسماك، والدجاج، والبروتين النباتى مثل الفاصوليا البيضاء، والبازلاء واللوبيا والترمس والحمص .

وأشارت إلى أنه وجد من متابعة حالات مرضى فيروس كورونا، أن هذا الفيروس قد يسبب للمريض ارتفاعا حادا فى معدلات السكر بالدم، مع العلم أنه لا يوجد تاريخ مرضى سابق للإصابة بمرض السكر، وأيضا بعض الحالات كانت تأتى إلى الاستقبال والرعاية الحرجة فى حالة غيبوبة كيتونية نتيجة ارتفاع حاد بمعدلات السكر بالدم، وتحتاج الى رعاية مركزة دون إصابة سابقة بالسكر، وأيضا حالات مرضى السكرى كانوا يأتون عند الإصابة بفيروس كورونا بارتفاعات حادة بمستوى السكر بالدم تستوجب وصف حقن الانسولين لهم بدلا من الأقراص المخفضة للسكر، والتى كان يتناولها مرضى سكر النوع الثانى قبل الإصابة بفيروس كورونا، كما وجد أن فيروس كورونا يؤثر سلبيا على الغدة الكظرية والغدة الدرقية، فيضعف الجهاز المناعى للإنسان.

وأشارت إلى أن أنه وجد أن فيروس كورونا يزيد من لزوجة الدم، مما يعرض المرضى وخاصة مرضى السكر لحدوث الجلطات فى مختلف أجزاء الجسم مثل القلب، والشرايين الدماغية، وأحيانا الشرايين المغذية للأمعاء، لذلك ننصح بأخذ الإجراءات الاحترازية فى التعامل والحياة الاجتماعية مع تناول العقاقير، أو الأدوية الموصوفة بشكل منتظم وقياس السكر بشكل منتظم قبل الإفطار وبعد الوجبات بساعتين.