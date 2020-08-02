بالرغم من أهميته.. قناع الوجه يهدد بشرتك بالمشاكل الجلدية وحب الشباب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الراهن الذى يعيشه العالم وسط جائحة كورونا، أصبح قناع الوجه ملحقًا مهمًا جدًا، بل وأصبح هذا الأمر طبيعيًا جديدًا لم نكن نتحدث عنه فى أحلامنا الجامحة.

وإذا كنت تريد أن تعيش، فتعلم كيف تعيش مع قناع، ولكن هذا المنقذ هو أيضا سبب للعديد من المشاكل، ونحن لا نتحدث عن صعوبة التنفس (على الرغم من أنها واحدة) إلا أن مشاكل الوجه أيضا مشكلة .

وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" يسبب القناع حب الشباب الناتج عن الاستخدام المطول، وهى مشكلة تواجه كلا من النساء والرجال.

لقد أدى جائحة COVID-19 إلى نقل حياتنا رأساً على عقب حيث يبدو أن كل شيء على وشك النهاية، بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، وزيادة معدل المرض، وقضايا الصحة العقلية، والأزمة المالية، وما إلى ذلك.

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