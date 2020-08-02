بالرغم من أهميته.. قناع الوجه يهدد بشرتك بالمشاكل الجلدية وحب الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الراهن الذى يعيشه العالم وسط جائحة كورونا، أصبح قناع الوجه ملحقًا مهمًا جدًا، بل وأصبح هذا الأمر طبيعيًا جديدًا لم نكن نتحدث عنه فى أحلامنا الجامحة.
وإذا كنت تريد أن تعيش، فتعلم كيف تعيش مع قناع، ولكن هذا المنقذ هو أيضا سبب للعديد من المشاكل، ونحن لا نتحدث عن صعوبة التنفس (على الرغم من أنها واحدة) إلا أن مشاكل الوجه أيضا مشكلة .
وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" يسبب القناع حب الشباب الناتج عن الاستخدام المطول، وهى مشكلة تواجه كلا من النساء والرجال.
لقد أدى جائحة COVID-19 إلى نقل حياتنا رأساً على عقب حيث يبدو أن كل شيء على وشك النهاية، بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، وزيادة معدل المرض، وقضايا الصحة العقلية، والأزمة المالية، وما إلى ذلك.
ما هو المشاكل الجدلية التى يسببها القناع؟يسبب الفيروس التاجى الجديد مشاكل جلدية جديدة، حيث أن ارتداء الأقنعة لساعات طويلة لا يتسبب فقط فى ظهور خطوط مرنة على الوجه ولكن أيضًا حب الشباب.
يسبب ارتداء القناع حب الشباب، نظرًا للحرارة الناتجة فى الداخل بعد ارتدائه، فإنه يجعل الجلد متعرقًا ولزجًا ويسبب الحكة، وأول شيء نقوم به بعد إزالة القناع هو مسح العرق من الوجه، أليس كذلك؟ فعندما يتم حبس هذا العرق فى الداخل من أجل جلدنا، فإنه يسد المسام التى تؤدى إلى ظهور البثور.
الاسم العلمى لـ هذه المشكلة يسمى"acne mechanica". ويحدث هذا النوع من حب الشباب عندما يكون هناك نوع من الاحتكاك أو الضغط على الجلد، وارتداء القناع يسبب احتكاكًا على الجلد والتآكل المطول يجعله أسوأ، وهذه هى الطريقة التى يسببها Maskne.
إن ارتداء القناع خاصة فى الطقس الحار والرطب يسبب التعرق الذى يسبب الحكة وفى النهاية، وتسبب الرطوبة الكثير من مشاكل الجلد، ومع احتباس العرق، تتراكم البكتيريا، وتُجبر هذه البكتيريا على الجلد بالاحتكاك ثم تسبب حب الشباب، والأشخاص الذين يرتدون القناع لأكثر من 5 إلى 6 ساعات متواصلة لديهم احتمالية أكبر للمشاكل الجلدية.
حب الشباب والأقنعة
هل يمكن منع مشاكل الجلد الناتجة عن القناع؟نعم، من الممكن تقليل فرص القناع عن طريق اتخاذ بعض الاحتياطات والتعديلات البسيطة فى روتين العناية بالبشرة. اتبع هذه النصائح:
- توقف عن تناول الأطعمة المسببة لحب الشباب، وبدلاً من ذلك، تناول البروبيوتيك الذى يمنع حب الشباب ويعزز المناعة أيضًا.
- أول وأهم نصيحة هى ارتداء قناع نظيف دائمًا، احرص على غسل القناع يوميًا للتخلص من الجراثيم والبكتيريا الموجودة عليه. إن ارتداء قناع متسخ يضاعف الخطر.
- اغسل وجهك دائمًا بعد إزالة القناع بغسل لطيف للوجه، وضع مرطبًا مائيًا لترطيب وتهدئة البشرة.
- بالنظر إلى الموقف فى الخارج، لا يمكنك الابتعاد عن ارتداء القناع بسبب القناع ولكن يمكنك تقليل المخاطر من خلال دمج هذه النصائح في نمط حياتك.
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