شكرا لقرائتكم خبر عن "كُل بالمعقول".. فوائد اللحمة على سفرة عيد الأضحى أبرزها تحسين المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم من أكثر الأطعمة المميزة لعيد الأضحى المبارك وللحوم فوائد غذائية لا حصر لها، لذا يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائى المتوازن، فى هذا التقرير نقدم لكم أبرز فوائد اللحمة الصحية كأبرز الأطعمة على سفرة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب ما ذكر موقع meat poul try nutrition.

فوائد اللحمة على سفرة عيد الأضحى

1. غنية بالبروتين

البروتين الموجود فى اللحوم "كامل" لأنه يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية للصحة البروتينات الحيوانية هى بروتينات كاملة تمد الجسم بكل ما يحتاجه بشكل طبيعى فى الجسم.

2. اللحوم غنية بالحديد

تحتوى اللحوم والأسماك والدواجن على حديد الهيم، وهو نوع من الحديد يسهل امتصاصه مما يساعد على منع فقر الدم لأن الجسم يمتص هذه الحديد بشكل أفضل من الحديد غير الهيم الموجود فى الأطعمة النباتية مثل الخضار تساعد الأطعمة المصنوعة من الحديد في الجسم على امتصاص الحديد.

3. قوة العضلات وصيانتها

اللحوم غنية بالبروتين عالي الجودة، على سبيل المثال ثبت أن اللحوم والدواجن تمنع فقدان العضلات حيث نتقدم فى العمر بشكل أكثر فعالية من الأطعمة البروتينية الأخرى.



اللحوم

4. قوة العظام

ثبت أن الأنظمة الغذائية الخالية من اللحوم تحتوي على كميات أقل من الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب -12 والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى لها أدوار هامة فى الحفاظ على صحة العظام.

Advertisements

5. وظيفة الدماغ

المنتجات الحيوانية مثل اللحوم هي المصادر الطبيعية الوحيدة لفيتامين B12 ، الذي يعزز نمو الدماغ لدى الأطفال ويساعد جهازك العصبي على العمل بشكل صحيح.

6. صحة القلب

تشير الأدلة الحديثة إلى أن بروتين اللحوم الخالية من الدهون يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

7. التحكم في سكر الدم

يمكن أن يساعد النظام الغذائى الغنى بالبروتين وانخفاض الكربوهيدرات، والذى قد يشمل اللحوم الخالية من الدهن فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

8. اللحوم غنية بالزنك الذى يحسن المناعة

يساعد الزنك فى الحفاظ على الوظيفة المناعية المثلى ويعزز التئام الجروح ولحوم البقر هى أكبر مصدر غذائى للزنك فى النظام الغذائى.

9. غني بالسيلينيوم.

حصة من لحم البقر أو الضأن توفر نصف احتياجات السيلينيوم اليومية للإنسان والسيلينيوم هو مضاد للأكسدة يساعد على منع تلف الخلايا، ويعزز وظائف الغدة الدرقية المناسبة، وقد يساهم فى الوقاية من السرطان.

10. إدارة الوزن

ثبت أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين التى تشمل اللحوم الخالية من الدهن والدواجن تعزز فقدان الوزن على المدى الطويل بشكل أفضل من الأنظمة الغذائية الأخرى.