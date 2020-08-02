شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن التهاب الدماغ اليابانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الدماغ الياباني، هو نوع من التهاب السحايا يسببه عدوى فيروسية، وينتشر بين الناس بسبب نوع معين من الفيروسات أو البعوض الفيروسي أو الخنازير، تدابير الوقاية من التهاب الدماغ الياباني وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" تكون من خلال الحصول على التطعيم في الوقت المناسب ، والحافظ على نظافتك، مع تجنب ملامسة الماء المتسخ، وعدم السماح بتراكم الماء حول البعوض.





س : ما هي الإرشادات بعد علاج التهاب الدماغ الياباني؟يجب أن يكمل المريض الراحة في الفراش لبضعة أسابيع ويستهلك الكثير من السوائل، ويجب تناول نظام غذائي صحي ومغذي، وقد تكون فترة النقاهة بضعة أسابيع اعتمادًا على شدة حالتك.



س : ما هى أعراض التهاب الدماغ الياباني؟الحمى والصداع وتيبس الرقبة والضعف والتقيؤ هي العلامات الأولية لهذه الحمى، وبمرور الوقت ، تبدأ المشاكل في التزايد ، ولكن هناك دائمًا خمول - فقدان الشهية ، وارتفاع درجة الحرارة ، وفرط الحساسية. س : ما هى أعراض التهاب الدماغ الياباني؟الحمى والصداع وتيبس الرقبة والضعف والتقيؤ هي العلامات الأولية لهذه الحمى، وبمرور الوقت ، تبدأ المشاكل في التزايد ، ولكن هناك دائمًا خمول - فقدان الشهية ، وارتفاع درجة الحرارة ، وفرط الحساسية.

في الأطفال الصغار جدًا، تظهر أعراض مثل البكاء لفترات طويلة وفقدان الشهية والحمى والقيء.

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س: ما هى علاج التهاب الدماغ الياباني؟ س: ما هى علاج التهاب الدماغ الياباني؟ ج : التهاب الدماغ الياباني هو تلوث فيروسي يسبب التهاب في الدماغ، وينتشر الفيروس عن طريق لدغات البعوض المصابة ويوجد بشكل شائع في غرب المحيط الهادئ وآسيا، ومن المرجح أن يعاني الناس في المناطق الزراعية والريفية من هذا المرض.

الأطفال هم أكثر من يعانون من هذا النوع من الالتهاب حيث يتم تشخيص إصابة واحدة فقط من بين 250 إصابة بالتهاب الدماغ، في حين أن معظم الحالات خفيفة جدًا ، قد تتسبب بعض الحالات في التهاب الدماغ، فيجب على المرء أن يراقب علامات مثل الصداع المفاجئ والحمى الشديدة والقيء والنوبات والارتباك. إذا واجهت هذه العلامات ، مرارًا وتكرارًا ، يجب عليك استشارة الطبيب.



كيف يتم الوقاية من التهاب الدماغ الياباني؟التطعيم ضد هذا الفيروس متاح، وإذا كنت ذاهبًا إلى مكان يُرجح أن تصاب فيه أنت أو طفلك بفيروس التهاب الدماغ الياباني ، فمن المستحسن إجراء التطعيم المسبق، حيث يوفر أكثر من 90٪ حماية. كيف يتم الوقاية من التهاب الدماغ الياباني؟التطعيم ضد هذا الفيروس متاح، وإذا كنت ذاهبًا إلى مكان يُرجح أن تصاب فيه أنت أو طفلك بفيروس التهاب الدماغ الياباني ، فمن المستحسن إجراء التطعيم المسبق، حيث يوفر أكثر من 90٪ حماية.





ما هي خيارات علاج التهاب الدماغ الياباني؟لا يوجد بديل للعلاج ، ولكن يمكنك اتخاذ بعض التدابير لمنعه، اذهب للحصل على لقاح إذا كنت مسافرًا في مناطق حيث يمكنك التقاط هذا الفيروس، وارتد ملابس وسراويل طويلة الأكمام. عندما يكون البعوض مرتفعًا جدًا ، وتجنب الخروج، مع استخدام رذاذ طارد البعوض وطارد البعوض في وقت النوم.