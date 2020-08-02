شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التدخين يزيد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس ومركز سيدارز سيناي الطبي، أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض رئوية أكثر حدة في حالات الإصابة بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (كورونا - CoV - 2)، وأوضحت الدراسة أيضًا أن تعديل استجابة الإنترفيرون بواسطة -CoV-2 يمكن ربطه بزيادة عدد الخلايا المصابة عند التعرض لدخان السجائر.



التدخين وعلاقته بكورونا

وأوضح الباحثون فى دراستهم التى نشرت على موقع "bioRxiv "، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المدخنون السابقون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة الشديدة وأن هذا لا يزال بحاجة إلى الاختبار، وبشكل عام ، تقدم الدراسة دليلاً على أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عدوانية للإقلاع عن التدخين وتقليل خطر الإصابة بأمراض التاجية الأكثر شدة (COVID-19) .



التدخين هو عامل خطر كبير لـ COVID-19 يصيب فيروس كورونا، العامل المسبب لـ COVID-19 ، الخلايا عن طريق الارتباط بمستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) الموجود على الخلايا المضيفة، والعدوى هي في الأساس مرض تنفسي ، ويتم التعبير عن خلايا ACE2 بشكل كبير في الخلايا في المجاري الهوائية العليا. التدخين هو عامل خطر كبير لـ COVID-19 يصيب فيروس كورونا، العامل المسبب لـ COVID-19 ، الخلايا عن طريق الارتباط بمستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) الموجود على الخلايا المضيفة، والعدوى هي في الأساس مرض تنفسي ، ويتم التعبير عن خلايا ACE2 بشكل كبير في الخلايا في المجاري الهوائية العليا.

والتدخين هو السبب الرئيسي لأمراض الرئة المزمنة ، في السابق أنه يقلل من المناعة المخاطية الفطرية ويزيد من التكاثر الفيروسي، وتشمل الآليات المبلغ عنها تدهور مستقبلات الإنترفيرون من النوع الأول وتقليل مناعة مجرى الهواء من خلال تثبيط التعبير الجيني المعتمد على الإنترفيرون من النوع الثاني.

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ومع ذلك ، فإن معظم الدراسات الديموغرافية تربط الآن التدخين بزيادة خطر الإصابة بأمراض وحالات وفاة أكثر حدة.

ولكن على الرغم من ذلك، لم تقم أي دراسات بتقييم آثار التعرض للدخان على ظهارة مجرى الهواء في حالات الإصابة بكورونا - CoV - 2 ، ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول ما إذا كان التدخين يؤثر على إصابة خلايا مجرى الهواء.