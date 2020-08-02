شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء غذائية شائعة يجب تتجنبها عشان تحافظ على صحتك وجسمك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأخطاء التى يقع فيها الكثيرون وتؤثر على الصحة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وخصوصا الإكثار من تناول الوجبات الدسمة التى تعمل على زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر ومشاكل القلب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأخطاء الغذائية الشائعة التى يجب تجنبها وفقا لما ذكره موقع rbitzer وهى

1: يعتقد الكثيرون أن تناول الأطعمة الخالية من السكر يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ولكنها من الأخطاء الشائع فلا بد من تناول السكر فى الوجباتاليومية ولكن بكميات معتدلة مناسبة لطبيعة الجسم وتجنب استبداله بالمكونات الاصطناعية.

Advertisements

2: استبدال الأطعمة وتناول الفواكه الخضروات بكوب عصير، وهو من الأخطاء الشائعة أيضا ولكن العصير ليس بديلا كافيا لتناول وجبة غذاية متكاملة لأنه لا يحتوى على بعض العناصر الأخرى مثل البروتين والدهون الصحية الهامة لصحة الجسم، كما تحتوى العصائر الطبيعية على نسبة عالية من السكريات التى تعمل على ارتفاع نسبة السكر.

3: إهمال تناول الكربوهيدرات، من الأخطاء التى تؤثر على صحة العضلات والمفاصل فقد يهمل الكثيرون تناولها كمحاولة منهم لإنقاص الوزن ولكن إهمال الكربوهيدرات فى النظام الغذائى يسبب ضعف العضلات ونقص الطاقة.

4: عدم تناول الغلوتين فى النظام الغذائى من الأخطاء الشائعة إلا اذا كان لديك حساسية منه ولكن فى الطبيعيى يجب أن تتناول الأطعمة التى تحتوى على غلوتين.

5: تخطى الوجبات الأساسية فى اليوم من الأخطاء الشائعة التى تؤثر على صحة الجسم، فلا بد من تناول الوجبات الأساسية بانتظام لتمد الجسم بالنشاط والطاقة.