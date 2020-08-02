شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك غسل الرئة على التنفس مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسمع الكثيرون عن غسيل الرئة ولكن كيف يتم ذلك وكيف يساعد المريض على التنفس مرة أخرى، حيث يستخدم العلاج محلول ملحى معقم لغسل تراكم المواد الخافضة للتوتر السطحى من الرئة، ويتم إدخال أنبوب تنفس مزدوج الماسورة لعزل الرئتين اليسرى واليمنى عن بعضهما البعض بحيث يمكن استخدام الرئة التى لا يتم علاجها للتهوية.

وحسب ما ذكره موقع health فأن غسل الرئة كان موجودًا منذ عدة عقود، ولكن آخر التطورات هو علاج كلا الرئتين فى وقت واحد لتوفير وقت المرضى وإجهادهم، والقيام بذلك يتطلب عناية ومراقبة خاصتين، ويتم ذلك عن طريق

1: يفصل فريق التخدير الرئتين باستخدام جهاز يسمى أنبوب التنفس مزدوج التجويف فى الأساس، يطلبون من الرئة الأكثر صحة للتنفس للجسم كله بينما يقومون بتنظيف الرئة الاخرى.

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2: استخدم الجاذبية، باستخدام أنابيب خاصة، يقوم الفريق بدفق المحلول الملحى عبر الرئة بمساعدة الجاذبية. تدور حوالى 10-20 لترًا من السوائل عبر كل رئة فى المتوسط ​​، ولكن الحالات الشديدة قد تتطلب ما يصل إلى 50 لترًا، يبدأ السائل بظلام شديد ولكنه يصبح أكثر وضوحًا مع استمرار العملية.

3: يلف الأطباء سترة حول صدر المريض، تهز هذه السترة الجسم للمساعدة على تحريك البروتين غير الطبيعى، وتخلطها مع سائل الغسيل وتساعد على إزالته بعد ذلك، يستخدم الفريق أجهزة شفط لإزالة السوائل التى تهتز بسبب الجاذبية والاهتزاز.

4: الاختبار والتبديل بعد فترة انقطاع، يحاول الفريق تكرار العملية للرئة الأخرى ولكن أولاً، يجب عليهم اختبار والتأكد من أن الرئة التى تم تنظيفها حديثًا تعمل بشكل جيد بما يكفى للتنفس للجسم.

5: بعد الإجراء، قد يحتاج المرضى إلى كمية أكبر من الأكسجين أكثر من المعتاد فى اليومين الأولين حيث تنهى الرئتان عملية التنظيف بمفردهما.