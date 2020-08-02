شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وأسرار جديدة لا تعرفينها عن حلمة الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتقد السيدات أن حلمة الثدى وظيفتها هى رضاعة الطفل من خلال نزول حليب الثدى منها ولكن هناك العديد من الحقائق والاسرار التى لا يعرفها الكثيرون عن حلمة الثدى وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:في عام 1671 كان لون الحلمة من العوامل الرئيسية التي أخذها الأطباء والممرضات في الاعتبار عند الكشف عن صحة المرأة.

2: تقع الحلمة في الجزء الأوسط من الثدي، وترتبط بالغدد الثديية حيث يتم إنتاج الحليب، والهالة هي المنطقة ذات اللون الداكن المحيطة بالحلمة.

3:تميل الحلمات المقلوبة إلى الزوال بعد الرضاعة الطبيعية ولن تتداخل مع الرضاعة الطبيعية، و يمكن أن يؤدي التحفيز أو درجات الحرارة الباردة مؤقتًا إلى بروز الحلمات.

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4: أظهرت احدى الدراسات ان 56 امرأة حامل أن حلماتها نمت من حيث الطول والعرض أثناء الحمل.

5: ظهور افرازات من الحلمة يمكن أن يكون مؤشرا على المخاوف الصحية مثل الغدة الدرقية و الخراجات ، فضلا عن أمور مثل التغييرات الدواء، ولكن إذا لاحظت إفرازات دموية ، فتأكد من قيام الطبيب بتقييمها على الفور لأنها قد تكون علامة على شيء أكثر خطورة.

6:قد تتعرض بعض النساء لوجود أكثر من حلمة، حيث يقدر أن 1 من كل 18 شخصًا لديه حلمات زائدة، فهناك امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا كان لديها حلمة على قدمها ، كان بها أنسجة دهنية وبصيلات شعر وغدد وكل شيء.

7: في إحدى الدراسات البرازيلية ، أبلغت 32 في المائة من النساء عن وجود تشققات في الحلمة بسبب الرضاعة الطبيعية في الشهر الأول بعد الولادة، ولكن إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فقد يكون التمرين هو السبب في إصابتك برؤوس حمراء أو حكة.

8: قام الباحثون في عام 1996 بتشريح الجثث لدراسة إمدادات العصب للحلمة والهالة. ووجدوا أن الأعصاب تنتشر على نطاق واسع في النساء أكثر من الرجال.