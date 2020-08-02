كورونا حول العالم.. 17.71 مليون إصابة بينهم 4 ملايين بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر أحدث إحصاء، السبت، أن أكثر من 17.71 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 680146 شخصا توفوا جراء الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 153888 حالة وفاة وأربعة ملايين و578778 حالة إصابة، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 92475 حالة وفاة ومليوني و 662485 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 36511 حالة وفاة ومليون و 695988 حالة إصابة، بينما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13963 حالة وفاة و839981 حالة إصابة .

أمريكا تكسر حاجز الـ4 ملايين إصابة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8ر1، مقارنة بذات التوقيت أمس لتصل إلى 4 ملايين و 58 حالة اعتبارا من الساعة21ر12صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني لحالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدى الأسبوع الماضي، بنسبة 5ر1 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بإجمالي 501146 حالة، بزيادة 6ر1 بالمئة عن نفس التوقيت من أمس الجمعة.

وسجلت ولاية هاواي زيادة في الحالات بنسبة 6.1% مقارنة بنفس التوقيت من أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2111 حالة.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 434 حالة وفاة هناك.

السودان يسجل 6 وفيات و94 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالاضافة الى 6 وفيات، وتعافي 18 حالة.

جاء ذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر، السبت، وفقا لنتائج الفحوصات ليومي 30-31 يوليو/تموز 2020.

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وبذلك يرتفع إجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة في السودان 11738 والوفيات إلى 752، فيما بلغت جملة المتعافين 6137 متعافيا.

وأشار التقرير الوبائي إلى أن 11 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد.

البرازيل تتخطى 45 ألف إصابة خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 45392 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 1088 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.7 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 93563 حالة.

فيتنام تسجل 28 إصابة جديدة

وفي فيتنام أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, 26 منها مرتبط بمدينة "دا نانج"، التي تعد حاليا بؤرة تفشي الوباء في البلاد.

وقالت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية على موقعها الالكتروني إن 2 من أصحاب الإصابات الجديدة، أشارت إليهما برقمي "المريض 559 " والمريض "560"، هما مواطنان فيتناميان خضعا للحجر الصحي لدى عودتهما إلى البلاد.

ووصل الاثنان، وعمرهما 19 و75 عاما، بحسب الصحيفة، إلى مطار "كان تو" الدولي في منطقة "دلتا الميكونج" في التاسع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، ويتلقيان العلاج حاليا بمستشفى للأمراض الصدرية في إقليم "ترا فينه" القريب.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام حتى الآن، إلى 586 حالة، منها 213 حالة نشطة، بعدما تعافى 373. وتوفى ثلاثة مصابين خلال اليومين الماضيين. وكان الثلاثة يعانون من أمراض مزمنة.