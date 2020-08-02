شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عودتهما المقررة.. «أيساياس» يهدد رائدين من «ناسا» بالبقاء في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن أول رائدى فضاء يبلغان محطة الفضاء الدولية فى مركبة أمريكية، منذ عقد تقريبًا، قد لا يعودان إلى الأرض فى الموعد المحدد لهما، اليوم، بسبب إعصار أيساياس. وقد انطلق بوب بنكن وداج هيرلى، من قاعدة كاب كانافيرال، فى ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، داخل كبسولة «كرو دراجون».

وكان من المقرر أن يعودا، بعد ظهر اليوم، قبالة سواحل فلوريدا، غير أن «ناسا» أشارت إلى أنها تتابع التطورات المتعلقة بالإعصار أيساياس، الذى يقترب من فلوريدا، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارًا فى هذا الشأن، قبل 6 ساعات من انطلاق المركبة للعودة إلى الأرض. وقال «بنكن»، فى مؤتمر صحفى، عبر الهاتف: «لا نتحكم فى الأحوال المناخية، وندرك أننا قادرون على البقاء لفترة أطول». وقد تهبط المركبة فى خليج المكسيك، أو على السواحل الأطلسية فى فلوريدا، وأبدى رائدا الفضاء حماسة للعودة إلى الأرض، بعد مهمة استمرت شهرين. وقال «بنكن»: «ابنى فى السادسة من عمره، وأراه عبر فيديوهات أتلقاها ومحادثات هاتفية أُجريها معه.. لقد تغير كثيرًا».

وأصبح «بنكن» و«هيرلى» أول رائدى فضاء تنقلهما شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية، بموجب عقد مع وكالة ناسا، وشكّلت المهمة أول رحلة فضائية مأهولة تنطلق من الولايات المتحدة، منذ 2011، بعد سحب المركبات الفضائية الأمريكية من الخدمة.