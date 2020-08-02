شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على محلول الجفاف الآمن لعلاج الإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف تزيد الأمراض الفيروسية والبكتيرية، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للجميع وللجميع لرعاية صحتهم. ومن الشائع حدوث الأمراض المنقولة بالماء خلال هذا الموسم، أحدها الإسهال، ويشمل هذا البراز الرخو المائى والجفاف المفرط، وعلى الرغم من أن الإسهال يعتبر أقل خطورة ويمكن علاجه بسهولة، يجب أن يعرف المرء أن عدم العناية المناسبة خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدى إلى أعراض شديدة مثل الجفاف بسبب فقدان الماء المفاجئ فى الجسم. ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" الأشخاص الذين يعانون من الإسهال يوصف لهم محلول الجفاف أو محلول الإماهة الفموى للتخفيف الفورى من الجفاف.

لماذا يتم إعطاء محلول للجفاف لمرضى الإسهال؟60-70 % من أجسامنا مكونة من الماء، وعندما تنخفض كمية الماء فى أجسامنا، تزيد فرصة الإصابة بأمراض مختلفة، ويؤدى نقص الماء إلى أعراض مختلفة يمكن أن تعانى من أعراض مثل الضعف والتعب والدوخة.

الجفاف هو أيضًا أحد أعراض الإسهال الشائعة، والتى يجب معالجتها فى أقرب وقت ممكن، وفقا لبحث أجرى فى عام 2019، يموت حوالى 1.5 مليون شخص كل عام فى البلاد الفقيرة بسبب الجفاف.

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وليس فقط الكبار ولكن هذا الحل مناسب للأطفال أيضًا، لأن احتمالات الإصابة بالإسهال عند الرضع والأطفال مرتفعة للغاية، ويعتبر محلول الجفاف أفضل دواء للرضع والأطفال، ويُعطى هذا المحلول فى المقام الأول لموازنة مستوى الماء والمعادن فى الجسم، والذى يحدث بسبب عدوى الإسهال.