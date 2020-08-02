نصائح للحصول على محلول الجفاف الآمن لعلاج الإسهال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الصيف تزيد الأمراض الفيروسية والبكتيرية، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للجميع وللجميع لرعاية صحتهم.
ومن الشائع حدوث الأمراض المنقولة بالماء خلال هذا الموسم، أحدها الإسهال، ويشمل هذا البراز الرخو المائى والجفاف المفرط، وعلى الرغم من أن الإسهال يعتبر أقل خطورة ويمكن علاجه بسهولة، يجب أن يعرف المرء أن عدم العناية المناسبة خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدى إلى أعراض شديدة مثل الجفاف بسبب فقدان الماء المفاجئ فى الجسم.
ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" الأشخاص الذين يعانون من الإسهال يوصف لهم محلول الجفاف أو محلول الإماهة الفموى للتخفيف الفورى من الجفاف.
لماذا يتم إعطاء محلول للجفاف لمرضى الإسهال؟60-70 % من أجسامنا مكونة من الماء، وعندما تنخفض كمية الماء فى أجسامنا، تزيد فرصة الإصابة بأمراض مختلفة، ويؤدى نقص الماء إلى أعراض مختلفة يمكن أن تعانى من أعراض مثل الضعف والتعب والدوخة.
وليس فقط الكبار ولكن هذا الحل مناسب للأطفال أيضًا، لأن احتمالات الإصابة بالإسهال عند الرضع والأطفال مرتفعة للغاية، ويعتبر محلول الجفاف أفضل دواء للرضع والأطفال، ويُعطى هذا المحلول فى المقام الأول لموازنة مستوى الماء والمعادن فى الجسم، والذى يحدث بسبب عدوى الإسهال.
كيفية علاج الإسهالبعض النصائح التى يجب اتباعها أثناء شرب محلول الجفاف تشمل:
لا تبتلع المحلول مرة واحدة، خذ رشفات صغيرة، كل رشفة يجب أن تؤخذ كل بضع دقائق.
يوصى بكوب واحد من أملاح الإمهاء الفموية كل 15 دقيقة. لإعادة ترطيب الجسم ببطء.
إذا كان الأطفال الرضع يعانون من الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام، فيجب إعطاء المحلول لهم للإغاثة الفورية.
يمكن إعطاء الرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين ربع إلى نصف كوب، والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين، من نصف كوب إلى كوب.
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