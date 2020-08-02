شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للوذمة وتورم القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينتفخ كاحلاك أو قدماك كثيرًا؟ أو ترى تورمًا في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا؟ هذه علامات على الوذمة وهي حالة تسبب التهابًا في الجسم، السبب الرئيسي للتورم هو احتباس الماء، وعندما يكون هناك سائل إضافي في الجسم أو الأنسجة، فإنه يسبب التهابًا ينتج عنه ما يسمى بالوذمة، في معظم الحالات ، تتسبب الوذمة فقط في التورم دون أي ألم أو انزعاج، ومع ذلك ، في كلتا الحالتين ، يجب عليك تلبية ذلك وإلا قد تتفاقم الحالة، ومن السهل وفقا لتقرير "onlymyhealth" التخلص من الوذمة باستخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة بخلاف المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات.



علامات وأعراض الوذمة يمكن أن يكون تراكم الماء المتكرر أو الوذمة في الجسم أيضًا علامة على وجود أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، وهذا يعني أنه إذا تركت الوذمة بدون علاج ، فقد تسبب لك مشاكل كبيرة.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للوذمة:

تورم الكاحلين والقدمين والساقين بسبب وذمة الحرارة

تورم اليدين والأصابع والمرفقين

تورم اللثة والبطن والوجه والثدي

تورم الرئتين

Advertisements

تورم بسبب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة



العلاجات المنزلية للوذمةيمكنك علاج التورم أو الوذمة بشكل طبيعي مع بعض الخيارات العلاجية، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة للوذمة، ومع ذلك ، إذا لم تجد راحة مع هذه الطرق ، يجب عليك زيارة الطبيب، وقد تعني عدم فعالية هذه العلاجات أن هناك شيء خطير في جسمك، ومن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشكلة طبية تحتاج إلى تقييم فورى. العلاجات المنزلية للوذمةيمكنك علاج التورم أو الوذمة بشكل طبيعي مع بعض الخيارات العلاجية، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة للوذمة، ومع ذلك ، إذا لم تجد راحة مع هذه الطرق ، يجب عليك زيارة الطبيب، وقد تعني عدم فعالية هذه العلاجات أن هناك شيء خطير في جسمك، ومن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي مشكلة طبية تحتاج إلى تقييم فورى.

1. الشاي الأخضر يمكنك أيضًا التخلص من الوذمة عن طريق تناول الشاي الأخضر، قم بغلي أوراق الشاي الأخضر في كوب واحد من الماء واشربه، وللطعم ، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل، يساعد الشاي الأخضر على استقلاب السوائل الزائدة في الجسم والتي قد تكون مفيدة في علاج الوذمة.



2. مستخلص أوراق الزيتونتحتوي خلاصات أوراق الزيتون على مركبات نشطة بيولوجيًا، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تساعد على الحد من الالتهابات والأكسدة. 2. مستخلص أوراق الزيتونتحتوي خلاصات أوراق الزيتون على مركبات نشطة بيولوجيًا، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تساعد على الحد من الالتهابات والأكسدة.

كبديل ، يمكنك تناول كبسولة واحدة من خلاصة أوراق الزيتون يوميًا، سيساعدك ذلك في الحصول على راحة فورية من الوذمة.





3. مستخلصات بذور العنبمستخلصات بذور العنب لها خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه في علاج الوذمة حيث أنه يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب، ويمكنك تناول المكملات الغذائية المصنوعة منه.





4. مستخلصات بذور الكرفسمستخلص بذور الكرفس ، المعروف علميا باسم Apaime Gravelance مدر للبول وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وهذا هو السبب في أنه يساعد في تجفيف السوائل في الجسم وتقليل الالتهاب، وبالتالي، يمكن استخدامه أيضًا لعلاج الوذمة، كما يمكنك تناول مكملات مستخلص بذور الكاروم بين 250-500 مجم.