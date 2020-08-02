شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العدوى البكتيرية غير شائعة لدى مرضى كورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أجرتها كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك أن العدوى البكتيرية والفطرية غير شائعة لدى مصابى كورونا بالمستشفيات، ووفقًا للدراسة التي نشرت في عدد يوليو من مجلة "مكافحة العدوى وعلم الأوبئة في المستشفى" يرتبط تزامن العدوى البكتيرية والفطرية مع فيروس كورونا بارتفاع معدل الوفيات واستخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع، بحسب موقع "ميديكال".





وأجرت الدكتورة بريا نوري، كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس بنيويورك ، وزملاؤها رصدا بأثر رجعي لمرضى كورونا الذين تم دخولهم المستشفى بين 1 مارس و 18 أبريل الماضى، لتوصيف علم الأحياء الدقيقة للبكتيريا و الفطريات الفطرية خلال طفرة الوباء.

وحدد الباحثون عدوى بكتيرية أو فطرية في 152 من 4267 مريض كوفيد 19 (3.6%)؛ وبلغ معدل الوفيات 57% ، بينما تعافى منهم 16 % و 28 % كانوا لا يزالون يدخلون وقت التحليل.

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وتعرض 79% من المرضى للمضادات الحيوية في الثلاثين يومًا التي سبقت علم الأحياء الدقيقة الإيجابي وتلقى 98% من مرضى الدراسة المضادات الحيوية في أي وقت أثناء دخول COVID-19 إلى المستشفى ؛ تلقى 107 مرضى (70%) أكثر من 3 فئات المضادات الحيوية.

ومن بين 5853 مريض COVID-19 تم قبولهم بين 1 مارس و 31 مايو ، تلقى 71 %جرعة واحدة على الأقل من المضادات الحيوية.

وقال مؤلفو الدراسة:"الوباء سلط الضوء على الحاجة إلى تعاون وثيق لرصد العدوى في المستشفيات والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية ومقاومة الأدوية المتعددة".